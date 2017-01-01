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Формула-1. Гран-при Испании. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Испании. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 13 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании состоялась третья сессия свободных заездов.

Протокол возглавил финский пилот из команды Ferrari Кими Райкконен, который проехал 20 кругов и лучший из них за 1 минуту 20.214 секунды. Четырехкратный чемпиона мира, немецкий гонщик Себастьян Феттель (7) уступил напарнику 0.242 секунды. Первую тройку замкнул трехкратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон (12) из Mercedes с отставанием от лидера тренировки в 0.381 секунды. Напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас (7) занял четвертую строчку протокола - +0.654.

В секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты лишь четырех гонщиков.
 
Наибольшую дистанцию проехал Ромен Грожан (Haas)  – 21 круг.

Квалификация начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 13 мая
Третья сессия свободных заездов
1. Кими Райкконен (Ferrari) - 1:20.214 (20 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.242 (7)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.381 (12)
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.654 (7)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.811 (14)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.035 (15)
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.456 (13)
8. Фелипе Масса (Williams) +1.532 (19)
9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.621 (19)
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.879 (16)
11. Ромен Грожан (Haas) +1.914 (21)
12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.000 (12)
13. Серхио Перес (Force India) +2.023 (19)
14. Эстебан Окон (Force India) +2.083 (22(
15. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.177 (15)
16. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.299 (20)
17. Лэнс Стролл (Williams) +2.360 (19)
18. Джолион Палмер (Renault) +2.541 (13)
19. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.639 (15)
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.760 (19)

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