Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Испании на автодроме Каталунья стартовал пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании. Состоялась вторая сессия свободных заездов.Как и в первой сессии, протокол возглавил трехкратный чемпион мира, британский пилот Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал 39 кругов и лучший из них за 1 минуту 20.802 секунды. Второе время на круге у финна Валттери Боттаса (38 кругов), уступившего напарнику 0.090 секунды. Первую тройку замкнул финн Кими Райкконен (34) из Ferrari с отставанием от лидера тренировки в 0.310 секунды. Четвертым стал четырехкратный чемпиона мира, напарник Райкконена немец Себастьян Феттель (36) - +0.418.В секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты шести гонщиков.Наибольшую дистанцию проехал Джолион Палмер (Renault) – 43 круга.Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 13 мая и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:20.802 (39 кругов)2. Валттери Боттас (Mercedes) +0.090 (38)3. Кими Райкконен (Ferrari) +0.310 (34)4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.418 (36)5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.636 (29)6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.783 (35)7. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.885 (40)8. Джолион Палмер (Renault) +1.190 (43)9. Фелипе Масса (Williams) +1.213 (38)10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.463 (34)11. Ромен Грожан (Haas) +1.569 (36)12. Эстебан Окон (Force India) +1.718 (37)13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.891 (36)14. Серхио Перес (Force India) +1.920 (32)15. Кевин Магнуссен (Haas) +2.205 (32)16. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.280 (37)17. Ланс Стролл (Williams) +2.419 (35)18. Даниил Квят (Toro Rosso) +2,434 (27)19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.797 (31)20. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.275 (21)