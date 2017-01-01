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Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 12 мая,  в Испании на автодроме Каталунья стартовал пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил трехкратный чемпион мира, британский пилот Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал 28 кругов и лучший из них за 1 минуту 21.521 секунды. Второе время на круге и финна Валттери Боттаса (30 кругов), уступившего напарнику 0.029 секунды. Первую тройку замкнул финн Кими Райкконен (24) из Ferrari с отставанием от лидера тренировки в 0.935 секунды. Четвертым стал четырехкратный чемпиона мира немец Себастьян Феттель (Ferrari) - +1.079.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 12 мая
Первая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:21.521 (28 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes) –0.029 (30)
3. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.935 (24)
4. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1.079 (23)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.185 (22)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.563 (17)
7. Кевин Магнуссен (Haas) +2.149 (22)
8. Ромен Грожан (Haas) +2.237 (23)
9. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.472 (24)
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +2.483 (21)
11. Серхио Перес (Force India) +2.667 (23)
12. Эстебан Окон (Force India) +2.803 (22)
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.879 (24)
14. Фелипе Масса (Williams) +3.097 (34)
15. Даниил Квят (Toro Rosso) +3.121 (18)
16. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.445 (23)
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.661 (24)
18. Ланс Стролл (Williams) +4.398 (34)
19. Сергей Сироткин (Renault) +4.772 (10)
20. Фернандо Алонсо (McLaren) – (1)
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