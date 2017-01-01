Валттери Боттас: Я знаю, что у меня есть шансы на титул

В Сочи Валттери Боттас одержал первую победу в Формуле 1 – у него было две недели, чтобы свыкнуться с этой мыслью, в Барселоне всё нужно начинать сначала, но теперь есть основания подумать о борьбе за титул...
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