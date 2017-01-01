Валттери Боттас: Я знаю, что у меня есть шансы на титул

В Сочи Валттери Боттас одержал первую победу в Формуле 1 – у него было две недели, чтобы свыкнуться с этой мыслью, в Барселоне всё нужно начинать сначала, но теперь есть основания подумать о борьбе за титул...Конечно, потребовалось несколько дней, прежде чем я полностью осознал, что произошло, но потом это чувство отступает и ты концентрируешься на следующей гонке. Я твёрдо стою на земле. Если взлететь слишком высоко, падать будет больнее.Победа добавляет уверенности в себе, но я прежний Валттери Боттас. Реакция в Финляндии была очень бурной, моя электронная почта и телефон оказались просто переполнены. Слишком много сообщений! Но это приятно.Самые ценные пришли от моей семьи. Но встречались и неожиданные поздравления – например, от главы Формулы-1 Чейза Кэри. Не знал, что у него есть мой телефон! Шеф Mercedes Дитер Цетше тоже поздравил – это очень меня порадовало.Мы отметили победу в России, затем я отправился в Будапешт. После этого у меня была почти неделя в Монако, где я смог привести мысли в порядок. В Монако как раз пришла весна. Я смог спокойно потренироваться и выкинуть всё из головы.Впереди ещё много гонок, нет смысла заглядывать слишком далеко и ломать себе голову над тем, что и как произойдёт через несколько месяцев. Разумнее концентрироваться на каждой гонке в отдельности. Я считаю борьбу с Ferrari равной, и такой она будет и в дальнейшем. Но позади лишь четверть чемпионата. Теперь на моём счету есть поул, победа – я знаю, что способен на это. Я знаю, что у меня есть шансы на титул.В Формуле-1 если ты долгое время не добиваешься успехов, тебя начинают критиковать, так что первая победа позволит мне чувствовать себя спокойнее. Но для меня с самого начала было ясно: с такой машиной, как Mercedes, первая победа – лишь вопрос времени».