Хэмилтон: Боттас будет серьезным соперником

На предыдущем этапе чемпионата Валттери Боттас одержал первую победу, по всем статьям переиграв своего напарника по Mercedes AMG, трёхкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.На пресс-конференции в Барселоне Хэмилтона спросили, считает ли он Боттаса серьёзным соперником в борьбе за чемпионский титул в этом году?«Ещё до начала сезона многие представители прессы и болельщики высказывали определённые сомнения, когда рассуждали о возможных результатах Валттери, но он доказал, что все ошибались, – сказал Льюис. – Он заслуживает похвалы и на протяжении всего сезона останется серьёзным соперником. Наша борьба будет продолжаться, но у нас отличные рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.Его успехи меня не удивляют, и я обрадовался его победе – после финиша Гран При России все это видели. Вместе со всей командой я гордился тем, чего мы добились, ведь Mercedes опередила Ferrari в Кубке конструкторов, и лишь жалел, что не смог вместе с Валттери подняться на подиум, что мы не заработали в Сочи победный дубль».Также Льюиса спросили, видится ли он хотя бы иногда с Нико Росбергом, его бывшим напарником, ведь в Монако они соседи по дому.«Мы не общаемся, – ответил Хэмилтон. – Но как-то в Лондоне я спешил от Ковент-Гардена в сторону Темзы и на одной из улиц услышал, что в толпе меня кто-то догоняет. Обернувшись, я увидел Нико: оказывается, он был по каким-то делам в Лондоне и заметил меня из машины, так что мы остановились и немного поболтали. Это была наша единственная встреча».В Барселоне Хэмилтон впервые пришёл на пресс-конференцию со своим бульдогом Роско и весело объяснил: «Здорово, когда твой домашний питомец здесь, с тобой. Не сомневаюсь, что Роско привлекает общее внимание, хотя сейчас он спит. Не думаю, что в истории был хотя бы один случай, когда кто-либо приводил собаку на пресс-конференцию. Так что мне захотелось попробовать!»