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Себастьян Феттель: Я готов выступать с любым напарником

Себастьян Феттель: Я готов выступать с любым напарником

Себастьян Феттель приехал в Барселону лидером личного зачёта, но не считает себя фаворитом в борьбе за титул...

Себастьян Феттель: «В этом сезоне мы занимаем более высокие позиции, чем в прошлые годы, но не стоит спешить с выводами. В Испании нас ждёт важная гонка, именно на этот этап команды обычно привозят обновления, хотя в последние годы уже нет конкретной даты, когда вы ставите новинки на машину. Лидеры готовят их практически к каждой гонке.

В Mercedes отлично провели несколько сезонов подряд, они остаются для всех ориентиром. Если оценивать не только отдельные гонки, а ситуацию в целом, то они – доминируют, нам очень сложно переломить их преимущество, но мы сделаем всё, что в наших силах».

Говоря о новинках, которые подготовили в Ferrari к этапу в Барселоне, Феттель отметил: «Значение имеет то, что вы делаете сейчас, а не каких результатов добились в прошлом. Поскольку у нас продолжают работать те же специалисты, я уверен – они создадут новинки, которые позволят нам и дальше оставаться в борьбе».

В конце года у Себастьяна Феттеля истекает контракт с Ferrari. В Испании четырехкратный чемпион мира комментировал слухи в итальянской прессе о своем переходе в Mercedes в 2018-м: «Возможно, вам стоит спросить об этом у итальянской прессы, которой известно даже больше, чем мне. Думаю, ситуация ясна. Не секрет, что я полностью сосредоточен на борьбе в этом сезоне, и у меня нет никакого крайнего срока, до которого надо принять решение.

В этом году команда в хорошей форме, мы хотим продолжать в том же ключе. Все остальное не так и важно. Конечно, слухи ходят и в итальянской, и в немецкой прессе, но так было и в прошлые годы».

Отвечая на вопрос, готов ли он к тому, что его напарником в 2018-м может стать Фернандо Алонсо, Феттель заявил: «В целом, нужно быть готовым выступать с кем угодно. По многим причинам у Фернандо есть определенная репутация, и это связано не только с тем, что он дважды становился чемпионом мира. Он выиграл много гонок, не один год выступает в чемпионате, но не я подписываю контракты.

Я подписываю только свой контракт. Решение принимать не мне, но я готов выступать с любым напарником».

По материалам: f1news
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