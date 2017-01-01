Фернандо Алонсо готов уйти из McLaren

В конце сезона у Фернандо Алонсо истекает контракт с McLaren, но в начале 2017-го испанец говорил, что только осенью решит, будет ли продолжать карьеру в чемпионате. В Испании Алонсо заявил, что хочет остаться в Формуле 1 в 2018-м и рассматривает вариант ухода из McLaren.
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