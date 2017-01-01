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Формула-1. Гран-при Испании: превью

Формула-1. Гран-при Испании: превью

12-14 мая в Испании на автодроме Каталунья состоится пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании.

Впервые Гран-при Испании был включен в календарь чемпионата Формулы 1 в 1951 году, а на трассе Каталунья, расположенной близ Барселоны, проводится с 1991 года.

Ключ к успеху в Гран-при Испании – хорошая стартовая позиция. Из 26 гонок на этой трассе в 23-х случаях выигрывал гонщик, стартовавший из первого ряда.
 
Рекордсменом по числу побед в Гран-при Испании является Михаэль Шумахер, который побеждал шесть раз – в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004  годах.
Среди действующих пилотов дважды победу праздновали финн Кими Райкконен (2005, 2008) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).

Действующим чемпионом Гран-при Испании является 19-летний голландец Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - самый молодой победитель Гран-при в истории Формулы-1. В прошлом году вместе с ним на подиум поднялись гонщики из Ferrari  - Кими Райкконен  и Себастьян Феттель (Ferrari).  

Напомним, перед началом Гран-при Испании в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (86 очков). На втором месте Льюис Хэмилтон (73), на третьем - Валттери Боттас (63).

В кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (136), опережая лишь на 1 очко Scuderia Ferrari.

Фаворитом гонки в Барселоне букмекеры называют трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (Mercedes)  - 2,37. Несколько ниже оцениваются шансы четырехкратного чемпионат мира Себастьяна Феттеля (Ferrari) – 2,50.
Фаворитом в борьбе за титул букмекеры называют Феттеля – 1,83 против 2,50 у Хэмилтона.

На время проведения Гран-при Испании предварительный прогноз обещает теплую и солнечную погоду с минимальной вероятностью осадков.
В пятницу до +25С, солнечно.
Суббота– до +24С, небольшая облачность.
Воскресенье - до +24С, небольшая облачность.

Расписание Гран-при Испании (время киевское)
Пятница, 12 мая
11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов
15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 13 мая
12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов
15:00 – Квалификация

Воскресенье, 14 мая
15:00 – Гонка

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 12-14мая.  
Название трассы: трасса Автодром Каталунья
Расположение: Каталунья-Монтмело, Испания
Длина круга: 4655 м
Дистанция гонки: - 307,104 км
Направление движения - По часовой стрелке
Количество кругов: 66
Повороты - 16 (7 левых, 9 правых)

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:41:40.017
2-е место: Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.616
3-е место: Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +5.581
Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes)  - 1:22.000
Быстрый круг:  Даниил Квят (Toro Rosso) — 1:26,948
Рекорд круга – Кими Райкконен (2008) – 1:21.670

Больше всего побед в Гран-при:
Пилот: Михаєль Шумахер - 6
Команда: Ferrari - 12
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