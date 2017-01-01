Формула-1. Гран-при Испании: превью

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 12-14мая.

12-14 мая в Испании на автодроме Каталунья состоится пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании.Впервые Гран-при Испании был включен в календарь чемпионата Формулы 1 в 1951 году, а на трассе Каталунья, расположенной близ Барселоны, проводится с 1991 года.Ключ к успеху в Гран-при Испании – хорошая стартовая позиция. Из 26 гонок на этой трассе в 23-х случаях выигрывал гонщик, стартовавший из первого ряда.Рекордсменом по числу побед в Гран-при Испании является Михаэль Шумахер, который побеждал шесть раз – в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.Среди действующих пилотов дважды победу праздновали финн Кими Райкконен (2005, 2008) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).Действующим чемпионом Гран-при Испании является 19-летний голландец Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - самый молодой победитель Гран-при в истории Формулы-1. В прошлом году вместе с ним на подиум поднялись гонщики из Ferrari - Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari).Напомним, перед началом Гран-при Испании в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (86 очков). На втором месте Льюис Хэмилтон (73), на третьем - Валттери Боттас (63).В кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (136), опережая лишь на 1 очко Scuderia Ferrari.Фаворитом гонки в Барселоне букмекеры называют трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (Mercedes) - 2,37. Несколько ниже оцениваются шансы четырехкратного чемпионат мира Себастьяна Феттеля (Ferrari) – 2,50.Фаворитом в борьбе за титул букмекеры называют Феттеля – 1,83 против 2,50 у Хэмилтона.На время проведения Гран-при Испании предварительный прогноз обещает теплую и солнечную погоду с минимальной вероятностью осадков.В пятницу до +25С, солнечно.Суббота– до +24С, небольшая облачность.Воскресенье - до +24С, небольшая облачность.11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов15:00 – Квалификация15:00 – Гонкатрасса Автодром КаталуньяКаталунья-Монтмело, Испания4655 м- 307,104 км- По часовой стрелке6616 (7 левых, 9 правых)Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:41:40.017Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.616Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +5.581Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1:22.000Даниил Квят (Toro Rosso) — 1:26,948– Кими Райкконен (2008) – 1:21.670Михаєль Шумахер - 6Ferrari - 12