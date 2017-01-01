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Марк Уэббер: Себастьян вновь стал самим собой

Марк Уэббер: Себастьян вновь стал самим собой

По мнению Марка Уэббера, Себастьян Феттель вновь обрёл свою былую форму, которая в своё время позволила ему завоевать четыре чемпионских титула подряд. Австралийский ветеран Формулы-1 в течение пяти сезонов был напарником Себастьяна в команде Red Bull Racing.

«Ferrari отлично работает в этом сезоне, выступает очень уверенно, и у них всё в порядке с надёжностью, – сказал Марк, который в этом сезоне работает в качестве эксперта на британском телеканале Channel 4 вместе с Дэвидом Култхардом, ещё одним своим бывшим напарником. – Себастьян вновь стал самим собой, он чувствует запах побед, это его воодушевляет. Между ним и Хэмилтоном идёт острое соперничество, так было в Мельбурне и в других гонках сезона. В Бахрейне Льюису пришлось отыгрываться после неважного старта, борьба идёт на равных, и всё это очень интересно.

Но надо отдать должное Ferrari, в Маранелло прекрасно использовали возможности нового технического регламента.

Что касается Red Bull Racing, то в команде прекрасно понимают, что оказались в роли догоняющих. Как и все остальные, эти люди предъявляют к себе очень высокие требования, но при этом остаются реалистами. Они никогда не мечтают о результатах, а напряжённо работают и в итоге добиваются своего.

Ждать ли от Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо ярких результатов? Конечно, им приходится очень непросто, но в каких-то отдельных гонках они могут блеснуть. Но пока за сражением Mercedes и Ferrari им приходится наблюдать с некоторого расстояния. Но гонщиков Red Bull никогда нельзя списывать со счетов».

Рассуждая о соперничестве между Ферстаппеном и Риккардо, Уэббер предположил, что в Red Bull вряд ли собираются применять командную тактику: «Пока они не начнут стабильно бороться за победы в гонках, такой проблемы не будет. Если вы боретесь за 3-е, 4-е, 5-е, 6-е место, всё это совершенно не важно, поскольку оба гонщика действуют в интересах команды. Но как только начинается спор за более высокие результаты, и оба хотят попасть на высшую ступень подиума, тогда жди проблем. Но пока они не в такой ситуации, поэтому вопрос о командной тактике не актуален».
По материалам: f1news
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