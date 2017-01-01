Спонсор Валттери Боттаса ждал его победы в Гран-при 15 лет

Финский миллионер Антти Аарнио-Вихури, совладелец и руководитель торгово-промышленной корпорации Wihuri Group, с начала 2000-х оказывает финансовую поддержку талантливому гонщику Валттери Боттасу.30 апреля у 76-летнего бизнесмена было праздничное настроение, и этот день он запомнит надолго, ведь Валттери выиграл свой первый Гран-при.С того момента, как Рауно Боттас обратился к Аарнио-Вихури с просьбой оплатить новый комплект шин для своего сына-картингиста, прошло полтора десятка лет.«Прошло 15 лет, и всё это время я верил, что Валттери станет победителем, – сказал предприниматель в интервью финской газете Turun Sanomat, сыгравший важную роль в переходе Боттаса в Mercedes. – Тото Вольфф мне прямо заявил, что без нашей поддержки место во второй машине займёт Паскаль Верляйн. Вот так всё и получилось…Успех на российской трассе наверняка не останется единственным для него в этом сезоне. Обычно, когда гонщику удаётся впервые подняться на верхнюю ступеньку подиума, то повторить это достижение уже проще.После гонки в Сочи у меня не было возможности лично пообщаться с Валттери, но при случае я ему скажу, чтобы и дальше продолжал в том же ключе, но при этом сохранял спокойствие. Впрочем, я не думаю, что он долго будет в восторженном состоянии, он парень уравновешенный».