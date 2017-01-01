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Даниэль Риккардо не исключил переход в Ferrari

Даниэль Риккардо не исключил переход в Ferrari

Едва ли не главной неожиданностью чемпионата 2017 года стала слабая форма Red Bull Racing. От машины Эдриана Ньюи в условиях нового регламента ждали многого, но пока эти ожидания не оправдываются. В команде перекладывают часть ответственности на моторы Renault, однако нет сомнений, что и шасси RB13 уступает Ferrari и Mercedes.

Как следствие, поднялась новая волна слухов о возможном переходе Даниэля Риккардо в Ferrari. Сам австралиец, имеющий итальянские корни, пока отвечает на вопросы об этом уклончиво. «Конечно, я хочу оказаться в самой быстрой машине, – сказал он после гонки в Сочи, в которой сошёл уже после 5 кругов. – Однако пока я об этом не думаю. Сейчас наша задача – сделать машину быстрее. В Барселоне ситуация может улучшиться».

Надежды Риккардо не случайно связаны с гонкой в Барселоне – по слухам, там должна дебютировать «версия Б» машины, которая, судя по данным симулятора, позволит отыграть целую секунду. Конечно, остальные лидеры также прибавят, но столь значительный прогресс действительно может помочь Red Bull Racing вернуться в борьбу за победы.

Сам Даниэль, впрочем, не склонен радоваться раньше времени. Отвечая на вопрос о том, действительно ли новая версия машины настолько быстрее нынешней, он сказал: «Я поверю только, когда сяду за руль и смогу убедиться в этом».
По материалам: f1news
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