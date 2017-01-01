Валттери Боттас: Я просто хочу вновь и вновь повторять этот успех

Валттери Боттас (Mercedes) одержал первую победу на карьере, выиграв Гран-при России, после чего сказал, что она укрепила его веру в себя, хотя он никогда не сомневался в собственных способностях.«Выиграть эту гонку оказалось не так уж легко, но тем слаще вкус победы. Это моё первое такое достижение, поэтому, конечно, ощущения сейчас непередаваемые», - отметил Боттас.- Пока идёт только первая фаза чемпионата, и в этой ситуации сложно предугадать, как будет складываться сезон, так что я не слишком сильно волнуюсь. Сейчас главная задача команды – развить успех, бороться за новые победы, чтобы оба гонщика зарабатывали как можно больше очков. Позади только четыре этапа, а впереди – целых 16 Гран-при.- Конечно, одержав первую победу, ты испытываешь особые ощущения – хотя меня никогда не покидала уверенность в своих силах. Если начинаешь сомневаться в собственных способностях побеждать, тогда однозначно лучше остаться дома. Но выиграть гонку и получить подтверждение, добиться этого результата – а в нашем спорте важен только результат – всё это, разумеется, повышает веру в себя, в свои способности. Я никогда в них не сомневался, но теперь дело сделано, и я просто хочу вновь и вновь повторять этот успех.- Он меня поздравил, сказал, что рад за меня – уже это для него очень много. Льюис – отличный парень, и мы очень хорошо сотрудничаем, но впереди длинный сезон, и нас ждёт борьба с многочисленными соперниками. В какой-то момент борьба на трассе может обостриться: когда и если пойдёт речь о споре за титул, разговоров будет уже меньше, и основные события будут происходить на трассе.