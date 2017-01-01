Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте

Себастьян Феттель (Ferrari) стартовал с поула на



Себастьян Феттель: «Я делал всё возможное, чтобы обогнать Валттери. Я считал, что последняя возможность выйти вперед будет на обратной прямой. В третьем повороте Масса пропустил меня на круг, но я все равно потерял на этом больше времени, чем рассчитывал. В любом случае, сейчас это не имеет значения, поскольку Валттери – главный герой гонки. Мои поздравления с первой победой в Гран-при! Сегодня его день.



В конце гонки у меня были более свежие шины. У меня был отрыв от Кими, поэтому мы постарались продлить первый отрезок в надежде, что у Валттери возникнут проблемы с трафиком, тогда как я буду на пустой трассе. Таков был план, и мы постарались сделать все, что могли, но гонка была проиграна на старте. Жаль, что так получилось.



На самом деле я хорошо стартовал, но Валттери отлично тронулся с места и лучше разогнался. Я старался защитить внутреннюю линию, но уже на торможении перед поворотом он был впереди и перекрыл мне траекторию. Отличная работа!



Валттери удался отличный первый отрезок – я не мог ехать в таком же темпе. Всю гонку он был очень быстр и не допускал ошибок, так что, как я сказал, Валттери – герой гонки».



Себастьян Феттель (Ferrari) стартовал с поула на Гран-при России в Сочи, но на старте пропустил Валттери Боттаса (Mercedes). На последних кругах гонки пилот Ferrari пытался обогнать лидирующего финна, но победа досталась Валттери...«Я делал всё возможное, чтобы обогнать Валттери. Я считал, что последняя возможность выйти вперед будет на обратной прямой. В третьем повороте Масса пропустил меня на круг, но я все равно потерял на этом больше времени, чем рассчитывал. В любом случае, сейчас это не имеет значения, поскольку Валттери – главный герой гонки. Мои поздравления с первой победой в Гран-при! Сегодня его день.В конце гонки у меня были более свежие шины. У меня был отрыв от Кими, поэтому мы постарались продлить первый отрезок в надежде, что у Валттери возникнут проблемы с трафиком, тогда как я буду на пустой трассе. Таков был план, и мы постарались сделать все, что могли, но гонка была проиграна на старте. Жаль, что так получилось.На самом деле я хорошо стартовал, но Валттери отлично тронулся с места и лучше разогнался. Я старался защитить внутреннюю линию, но уже на торможении перед поворотом он был впереди и перекрыл мне траекторию. Отличная работа!Валттери удался отличный первый отрезок – я не мог ехать в таком же темпе. Всю гонку он был очень быстр и не допускал ошибок, так что, как я сказал, Валттери – герой гонки».

По материалам: f1news