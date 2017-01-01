На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте

Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте

Себастьян Феттель (Ferrari) стартовал с поула на Гран-при России в Сочи, но на старте пропустил Валттери Боттаса (Mercedes). На последних кругах гонки пилот Ferrari пытался обогнать лидирующего финна, но победа досталась Валттери...

Себастьян Феттель: «Я делал всё возможное, чтобы обогнать Валттери. Я считал, что последняя возможность выйти вперед будет на обратной прямой. В третьем повороте Масса пропустил меня на круг, но я все равно потерял на этом больше времени, чем рассчитывал. В любом случае, сейчас это не имеет значения, поскольку Валттери – главный герой гонки. Мои поздравления с первой победой в Гран-при! Сегодня его день.

В конце гонки у меня были более свежие шины. У меня был отрыв от Кими, поэтому мы постарались продлить первый отрезок в надежде, что у Валттери возникнут проблемы с трафиком, тогда как я буду на пустой трассе. Таков был план, и мы постарались сделать все, что могли, но гонка была проиграна на старте. Жаль, что так получилось.

На самом деле я хорошо стартовал, но Валттери отлично тронулся с места и лучше разогнался. Я старался защитить внутреннюю линию, но уже на торможении перед поворотом он был впереди и перекрыл мне траекторию. Отличная работа!

Валттери удался отличный первый отрезок – я не мог ехать в таком же темпе. Всю гонку он был очень быстр и не допускал ошибок, так что, как я сказал, Валттери – герой гонки».

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Валттери Боттас: Сейчас я просто очень счастлив!
Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России
Хэмилтон: Валттери было нелегко, но он поступил, как джентльмен
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию
В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне
Себастьян Феттель: Гран-при получился немного безумным, но в хорошем смысле
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте
Валттери Боттас: Сейчас я просто очень счастлив!
Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России
Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул
Гонщики Mercedes ответили Феттелю: «Мы никогда не блефуем»

Последние новости спорта

08:46 НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму» 23 | Хоккей

08:17 Рейтинг ATP. Стаховский вошел в Топ-100, Долгополов и Марченко ослабили позиции 86 | Теннис

21:20 Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде 228 | Теннис / Главные новости спорта

21:08 Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте 245 | Формула-1

20:58 Валттери Боттас: Сейчас я просто очень счастлив! 186 | Формула-1

20:32 Рафаэль Надаль – победитель турнира в Барселоне 183 | Теннис

20:13 Пуи обыграл Бедене в финале турнира ATP в Будапеште 192 | Теннис

19:55 Штутгарт. Зигемунд победила Младенович в финале 241 | Теннис

19:38 Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле 251 | Теннис / Главные новости спорта

19:12 Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России 354 | Формула-1 / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде
Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле
Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России
Владимир Кличко досрочно проиграл Энтони Джошуа
Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (1)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги