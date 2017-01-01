Валттери Боттас: Сейчас я просто очень счастлив!

Валттери Боттас выиграл Гран-при России в Сочи – это лишь его 4-я гонка за Mercedes. После финиша он заявил, что его главная цель остаётся неизменной – победа в чемпионате мира.«Настроение превосходное! Мне потребовалось больше 80 гонок, чтобы добиться этой победы, но ожидание окупилось, ведь за это время я многому научился. Мне представился неожиданный шанс перейти в команду Mercedes – именно она сделала возможной сегодняшнюю победу, и я хочу всех за это поблагодарить.Начало сезона получилось очень сложным, мы боролись с Ferrari, и сегодня соперничество тоже было очень острым. Нам удалось выиграть, но надо продолжать атаковать и пытаться зарабатывать победные дубли. Всё это в наших планах, а сейчас я просто очень счастлив!Мне удалось хорошо стартовать, может быть, чуть лучше гонщиков Ferrari, и благодаря слип-стриму я смог занять внутреннюю траекторию в 1-м повороте. Впрочем, тут всё было хорошо, но мне ещё больше понравилось, как я провёл рестарт, когда автомобиль безопасности покинул трассу.Главной целью моей карьеры остаётся чемпионский титул, и я продолжу к нему стремиться».