Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России

На «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России состоялась гонка.
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