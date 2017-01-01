Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 30 апреля

На «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России состоялась гонка.Первую победу в карьере одержал финский гонщик Валттери Боттас (Mercedes), проехав дистанцию протяженностью 309,745 км (53 круга) за 1 час 28 минут 8.743 секунды.Вторым и третьим финишировали гонщики из команды Ferrari - Себастьян Феттель, стартовавший с поула, с отставанием в 0.617 секунды и Кими Райкконен - +11.000.Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон занял четвертое место - +36.320.Автором лучшего круга стал Райкконен – 1 минута 36.844 секунды (49 круг, 217.388 км/ч).Не финишировали три гонщика: Даниэль Риккардо (Red Bull), Джолион Палмер (Renault) и Ромен Грожан (Haas).Не смог выйти на старт Фернандо Алонсо ((McLaren), его болид остановился на въезде на пит-лейн на прогревочном круге.лидерство сохранил Себастьян Феттель (86 очков). На втором месте по-прежнему Льюис Хэмилтон (73), на третьем - Валттери Боттас (63).лидерство себе вернула Mercedes AMG Petronas F1 Team (136), опередив на 1 очко Scuderia Ferrari. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (45).1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:28:08,7432. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,6173. Кими Райкконен (Ferrari) +11,0004. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +36,3205. Макс Ферстаппен (Red Bull)) +1:00,4166. Серхио Перес (Force India) +1:26,7887. Эстебан Окон (Force India) +1:35,0048. Нико Хюлькенберг (Renault) +1:36,1889. Фелипе Масса (Williams) +1 круг10. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +1 круг11. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг14. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг15. Маркус Эрикссон (Sauber) + 1 круг16. Паскаль Верляйн (Sauber) + 1 кругКими Райкконен (Ferrari) 1:36.844 (49 круг, 217.388 км/ч).Даниэль Риккардо (Red Bull) – тормоза (6-й круг)Джолион Палмер (Renault) – авария (1)Ромен Грожан (Haas) – авария (1)Фернандо Алонсо (McLaren) – не стартовал1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 86 очков2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 733 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 634 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 495 (5). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 356 (6). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 227 (9). Серхио Перес (Force India) – 228 (7). Фелипе Масса (Williams) - 189 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 1110 (12). 12 (12). Эстебан Окон (Force India) - 611 (13). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 612 (10), Ромэн Грожан (Haas F1 Team) – 413 (11). Карлос Магнусен (Haas) – 414 (14). Даниил Квят (Toro Rosso) - 21 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 136 очков2 (1). Scuderia Ferrari – 1353 (3). Red Bull Racing – 574 (4). Sahara Force India F1 Team – 315 (5). Williams Martini Racing – 186 (6). Scuderia Toro Rosso – 137 (7). Haas F1 Team – 88 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 6