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Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России

Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России

На «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России состоялась гонка.

Первую победу в карьере одержал финский гонщик Валттери Боттас (Mercedes), проехав дистанцию протяженностью 309,745 км (53 круга) за 1 час 28 минут 8.743 секунды.
Вторым и третьим финишировали гонщики из команды Ferrari - Себастьян Феттель, стартовавший с поула, с отставанием в 0.617 секунды и Кими Райкконен - +11.000.
Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон занял четвертое место - +36.320.

Автором лучшего круга стал Райкконен – 1 минута 36.844 секунды (49 круг, 217.388 км/ч).

Не финишировали три гонщика: Даниэль Риккардо (Red Bull), Джолион Палмер (Renault) и Ромен Грожан (Haas).

Не смог выйти на старт Фернандо Алонсо ((McLaren), его болид остановился на въезде на пит-лейн на прогревочном круге.

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (86 очков). На втором месте по-прежнему Льюис Хэмилтон (73), на третьем - Валттери Боттас (63).
 
В Кубке конструкторов лидерство себе вернула Mercedes AMG Petronas F1 Team (136), опередив на 1 очко Scuderia Ferrari. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (45).

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 30 апреля
Гонка (309,745 км, 53 круга)
1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:28:08,743
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,617
3. Кими Райкконен (Ferrari) +11,000
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +36,320
5. Макс Ферстаппен (Red Bull)) +1:00,416
6. Серхио Перес (Force India) +1:26,788
7. Эстебан Окон (Force India) +1:35,004
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +1:36,188
9. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
10. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +1 круг
11. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
14. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
15. Маркус Эрикссон (Sauber) + 1 круг
16. Паскаль Верляйн (Sauber) + 1 круг

Лучший круг: Кими Райкконен (Ferrari) 1:36.844 (49 круг, 217.388 км/ч).

Не финишировали:
Даниэль Риккардо (Red Bull) –  тормоза  (6-й круг)
Джолион Палмер (Renault) – авария (1)
Ромен Грожан (Haas) – авария (1)
Фернандо Алонсо (McLaren) – не стартовал

Положение в чемпионате (после четвертого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 86 очков
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 73
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 63
4 (4).  Кими Райкконен (Ferrari) – 49
5 (5). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 35
6 (6). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 22
7 (9). Серхио Перес (Force India) – 22
8 (7). Фелипе Масса (Williams)  - 18
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 11
10 (12). 12 (12). Эстебан Окон (Force India) -  6
11 (13). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 6
12 (10), Ромэн Грожан (Haas F1 Team) – 4
13 (11). Карлос Магнусен (Haas) – 4
14 (14). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 2

Кубок конструкторов
1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 136 очков
2 (1). Scuderia Ferrari – 135
3 (3). Red Bull Racing – 57
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 31
5 (5). Williams Martini Racing – 18
6 (6). Scuderia Toro Rosso – 13
7 (7). Haas F1 Team – 8
8 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 6
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