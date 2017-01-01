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Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул

Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул

Сегодня, 29 апреля на «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России  состоялась квалификация.

Поул завоевал первенствовавший во второй и третьей сессиях свободных заездов, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, проехав лучший круг с новым рекордом сочинской трассы - 1 минута 33.194 секунды. Для Феттеля этот поул стал первым в текущем сезоне и 47-м в карьере.
С ним с первого ряда будет стартовать финн Кими Райкконен, уступивший напарнику 0.059 секунды.

Со второго ряда гонку начнут гонщики из Mercedes  - Валттери Боттас (+0.095) и Льюис Хэмилтон (+0.573), с третьего – Даниэль Риккардо(Red Bull) и Фелипе Масса (Williams).

Гонка Гран-при России состоится в воскресенье, 30 апреля и начнется в 15:00 по Киеву.

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 29 апреля
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:33.194
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.059
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.095
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.573
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.711
6. Фелипе Масса (Williams) +1.916
7. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.967
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.091
9. Серхио Перес (Force India) +2.143
10. Эстебан Окон (Force India) +2.236

Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)
12. Лэнс Стролл (Williams)
13. Даниил Квят (Toro Rosso)
14. Кевин Магнуссен (Haas)
15. Фернандо Алонсо (McLaren)

Выбыли после первого сегмента:
16. Джолион Палмер (Renault)
17. Стоффель Вандорн (McLaren)
18. Паскаль Верляйн (Sauber)
19. Маркус Эрикссон (Sauber)
20. Ромен Грожан (Haas)
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