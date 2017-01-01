Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 29 апреля

Выбыли после второго сегмента:

Выбыли после первого сегмента:

Сегодня, 29 апреля на «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России состоялась квалификация.Поул завоевал первенствовавший во второй и третьей сессиях свободных заездов, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, проехав лучший круг с новым рекордом сочинской трассы - 1 минута 33.194 секунды. Для Феттеля этот поул стал первым в текущем сезоне и 47-м в карьере.С ним с первого ряда будет стартовать финн Кими Райкконен, уступивший напарнику 0.059 секунды.Со второго ряда гонку начнут гонщики из Mercedes - Валттери Боттас (+0.095) и Льюис Хэмилтон (+0.573), с третьего – Даниэль Риккардо(Red Bull) и Фелипе Масса (Williams).Гонка Гран-при России состоится в воскресенье, 30 апреля и начнется в 15:00 по Киеву.1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:33.1942. Кими Райкконен (Ferrari) +0.0593. Валттери Боттас (Mercedes) +0.0954. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.5735. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.7116. Фелипе Масса (Williams) +1.9167. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.9678. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.0919. Серхио Перес (Force India) +2.14310. Эстебан Окон (Force India) +2.23611. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)12. Лэнс Стролл (Williams)13. Даниил Квят (Toro Rosso)14. Кевин Магнуссен (Haas)15. Фернандо Алонсо (McLaren)16. Джолион Палмер (Renault)17. Стоффель Вандорн (McLaren)18. Паскаль Верляйн (Sauber)19. Маркус Эрикссон (Sauber)20. Ромен Грожан (Haas)