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Формула-1. Гран-при России. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при России. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 28 апреля  на «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при России  состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил немецкий пилот Ferrari  Себастьян Феттель, проехав лучший круг за 1 минуту 34.120 секунды. Второе время на круге показал финн Кими Райкконен, проиграв напарнику 0.263 секунды. Третьим стал Валттери Боттас (Mercedes) с отставанием в 0.670 секунды. Первые три гонщика проехали по 36 кругов. Четвертую строчку протокола занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон (34 круга) - +0.709.
Все остальные гонщики проиграли Феттелю больше секунды.

Наибольшую дистанцию проехали Фелиппе Масса (Williams) и Эстебан Окон (Force India) – по 39 кругов.

Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 29 апреля и начнутся соответственно в 12:00 и 15:00 по Киеву.

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 28 апреля
Вторая сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) – 1:34.120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.263 (36)
3. Валттери Боттас (Mercedes)  +0.670 (36)
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.709 (34)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.420 (15)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.790 (26)
7. Фелипе Масса (Williams) +2.141 (39)
8. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.209 (38)
9. Кевин Магнуссен (Haas) +2.386 (31)
10. Серхио Перес (Force India) +2.480 (38)
11. Эстебан Окон (Force India) +2.534 (39)
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.645 (27)
13. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.651 (22)
14. Ромен Грожан (Haas) +2.919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.963 (36)
16. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.005 (25)
17. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +3.180 (35)
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.321 (30)
19. Лэнс Стролл (Williams) +3.627 (36)
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.699 (29)


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