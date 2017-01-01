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Формула-1. Гран-при России: превью

Формула-1. Гран-при России: превью

28-30 апреля  на «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Сочи состоится 4-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – четвертый в истории Гран-при России.  

В 2010 году представители Краснодарского края и Берни Экклстоун подписали контракт на проведение Гран-при с 2014 по 2020 год с возможностью продления. 20 сентября 2014 года автодром был открыт.

Сочи Автодром включает в себя два круга. Большой круг проходит по всей территории Олимпийского парка и используется только для этапа Формулы-1. Малый круг гоночного комплекса пригоден для использования в течение всего года – на нем планируется проведение трек-дней, тестовых заездов и других мероприятий.

Трасса, построенная по проекту Германа Тильке, получилась достаточно скоростной. Планируемая средняя скорость прохождения круга – 215 км/ч, максимальная скорость на прямой, протяженностью 650 м между первым и вторым поворотами – 320 км/ч. Конфигурация включает 12 правых и 6 левых поворотов.

На первых двух Гран-при России победителем становился Льюис Хэмилтон (Mercedes).
В прошлом году победил Нико Росберг ((Mercedes). Вместе с ним на подиум поднялись его напарник Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен (Ferrari).

Лидером текущего чемпионата в личном зачете в Сочи приедет Себастьян Феттель (Ferrari)  - 68 очков, который опережает Льюиса Хэмилтона (61).

В Кубке конструкторов лидирует Scuderia Ferrari (102 очка), на втором метсе Mercedes AMG (99).

Фаворитом Гран-при России букмекеры считают Льюиса Хэмилтона (1,90), который выиграл две гонки из трех на трассе в Сочи.  Шансы Себастьяна Феттеля на успех в Сочи оцениваются несколько ниже – 2,40.

После трех прошедших этапов в личном зачете с преимуществом в семь очков лидирует Феттель, однако фаворитом в борьбе за титул букмекеры называют Хэмилтона – 2,20 против 1,85 у Феттеля.
 
По прогнозу синоптиков на гоночный уик-энд ожидается солнечная, умеренно теплая погода., возможны осадки, но их вероятность не превышает 20%:
Пятница - до +17-18С
Суббота - до +17-18С
Воскресенье – до +21С, вероятность осадков 10%.

Расписание Гран-при России
Пятница, 28 апреля
11:00 – 12:30 - Первая сессия свободных заездов
15:00 – 16:30 - Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 29 апреля
12:00 – 13:00 - Третья сессия свободных заездов
15:00 – Квалификация

Воскресенье, 30апреля
15:00 – Гонка

Формула-1. 4-й этап. Гран-при России. Сочи Автодром. 28-30 апреля
Место проведения: Сочи, Краснодарский край, Россия
Трасса: Сочи Автодром
Направление движения: по часовой стрелке
Длина круга: 5848 м
Дистанция: 309.745 км (53 круга)
Конфигурация: 12 правых, 6 левых поворотов
Ширина трассы: 13-15 м
Средняя скорость: 215 км/ч
Максимальная скорость: 320 км/ч (длина участка 650 м)

Последняя гонка – 2016 год
Победитель - Нико Росберг (Mercedes) – 1:32:41.997
2-е место - Льюис Хэмилтон (Mercedes) +25.022
3-е место - Кими Райкконен (Ferrari) +31.998
Поул-позиция: Нико Росберг (Mercedes)  — 1:35.417
Быстрый круг: Нико Росберг (Mercedes)  —  1:39.094 (средняя скорость 212,452 км/ч)

Больше всего побед в Гран-при:
Пилот: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 2
Команда: Mercedes - 3
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