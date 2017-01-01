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Тото Вольфф: Доминирование Mercedes подошло к концу

Тото Вольфф: Доминирование Mercedes подошло к концу

Ferrari выиграла две из трёх гонок сезона, и в Mercedes признали, что период безоговорочного доминирования их команды подошёл к концу. Однако руководитель спортивного подразделения немецкой компании Тото Вольфф заявил, что теперь победы приносят гораздо больше удовольствия.

Тото Вольфф: «Проигрывать тяжело. Зато теперь победа приносит в два раза больше удовольствия. Период трёхлетнего доминирования нашей команды подошёл к концу. Но в этом не было ничего хорошего для Формулы-1. Именно поэтому болельщики предвкушают отличный сезон».

В Бахрейне Валттери Боттас завоевал первый в карьере поул, но в гонке выступил не столь ярко и в целом ему пока не удается навязать борьбу Хэмилтону.

«Раньше три года мы думали, как развести Росберга и Хэмилтона, а теперь этой проблемы больше не существует, – продолжил Вольфф. – Командная тактика в Бахрейне? Это всегда неприятно. Но вопрос в том, хотим ли мы проиграть гонку или остаться в лидерах? В тот момент у Валттери не работала резина, поэтому нам пришлось попросить его пропустить Льюиса. Хэмилтон был сильнее на дистанции. Но сложности, связанные с пит-стопом, слишком дорого ему обошлись».
По материалам: f1news.ru
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