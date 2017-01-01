Тото Вольфф: Доминирование Mercedes подошло к концу

Ferrari выиграла две из трёх гонок сезона, и в Mercedes признали, что период безоговорочного доминирования их команды подошёл к концу. Однако руководитель спортивного подразделения немецкой компании Тото Вольфф заявил, что теперь победы приносят гораздо больше удовольствия.«Проигрывать тяжело. Зато теперь победа приносит в два раза больше удовольствия. Период трёхлетнего доминирования нашей команды подошёл к концу. Но в этом не было ничего хорошего для Формулы-1. Именно поэтому болельщики предвкушают отличный сезон».В Бахрейне Валттери Боттас завоевал первый в карьере поул, но в гонке выступил не столь ярко и в целом ему пока не удается навязать борьбу Хэмилтону.«Раньше три года мы думали, как развести Росберга и Хэмилтона, а теперь этой проблемы больше не существует, – продолжил Вольфф. – Командная тактика в Бахрейне? Это всегда неприятно. Но вопрос в том, хотим ли мы проиграть гонку или остаться в лидерах? В тот момент у Валттери не работала резина, поэтому нам пришлось попросить его пропустить Льюиса. Хэмилтон был сильнее на дистанции. Но сложности, связанные с пит-стопом, слишком дорого ему обошлись».