На лечение пилота Формулы 4 собирают средства

В минувшие выходные в Великобритании на трассе Донингтон-парк в гонке Формулы 4 в тяжёлую аварию попал 17-летний британский пилот Билли Монгер. Многие свидетели описывали произошедшее как худшую аварию в автоспорте, которую они когда-либо видели.По ходу гонки, которая проходила во влажных условиях, Монгер боролся с соперниками на протяжении нескольких скоростных поворотов и врезался в неожиданно появившуюся перед ним почти остановившуюся машину Патрика Пасмы. У пилота практически не было времени на торможение, скорость оказалась очень высока, и кокпит оказался серьёзно разрушен.После аварии гонка была остановлена, на трассу выехала медицинская бригада и спасатели. В течение полутора часов они пытались извлечь из кокпита пилота, получившего тяжелейшие травмы ног, после чего он был отправлен на медицинском вертолёте в госпиталь.Первоначально даже поступали сведения о том, что гонщик погиб, но, к счастью, они не подтвердились. Однако Монгер получил очень серьёзные травмы, врачам пришлось ампутировать обе ноги молодого пилота. Его семья, а также команда JHR Developments, за которую выступал Монгер, объявили сбор средств на его реабилитацию.Цель состоит в том, чтобы собрать 260 тысяч фунтов. Эти деньги, как сказано на странице кампании, пойдут на лечение и восстановление пилота, чтобы он смог вернуться к полноценной и активной жизни.