17-летнему пилоту «Формулы-4» ампутировали обе ноги после аварии (+Видео)

Пилоту команды JHR Developments Билли Монгеру, выступающему в британском чемпионате «Формулы-4», ампутировали обе ноги после аварии в гонке на трассе «Донингтон-Парк». Об этом сообщается в Twitter Radioestadio Motor.
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