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Фелипе Массу удовлетворили извинения Макса Ферстаппена

Фелипе Массу удовлетворили извинения Макса Ферстаппена

Гонщик Williams Фелипе Масса заявил, что у него нет проблем с Максом Ферстаппеном, неудачно пошутившим в адрес бразильцев на Гран-при Бахрейна.

После квалификации в Бахрейне Ферстаппен обвинил Массу в том, что тот испортил его решающую квалификационную попытку. Позже журналисты спросили Макса, пробовал ли он обсудить это с Фелипе, на что голландец ответил:  «Что ж, он же бразилец, знаете? Так что здесь нечего обсуждать».

Фраза Ферстаппена не понравилась бразильским болельщикам, и многие из них раскритиковали пилота в социальных сетях, а сам Фелипе попросил Макса осторожнее выбирать выражения.

Ферстаппен в итоге выпустил заявление с извинениями в адрес бразильцев, которых могло оскорбить его высказывание.

«Я чувствую, что мне нужно объяснить свои ремарки, сделанные после квалификации прошедшего уик-энда, – написал Макс. – Будучи страстным гонщиком, я был очень расстроен своим последним отрезком и дал эмоциональный комментарий, который был вырван затем из контекста.
Никоим образом я не хотел оскорбить бразильцев, которых я уважаю и которые всегда были добры ко мне, когда я приезжал в эту страну.
Я бы хотел извиниться перед каждым бразильцем, который почувствовал себя обиженным, и с нетерпением жду момента, когда смогу вновь выступить в гонке в вашей стране».

Масса, в свою очередь, выразил уверенность, что Ферстаппен слишком погорячился после квалификации, но при этом подчеркнул, что у него нет проблем с молодым голландцем.

«Возможно, после квалификации Макс еще не остыл и наговорил лишнего, – сказал Масса журналистам после первого тестового дня в Бахрейне. – У нас хорошие отношения. У меня нет с ним никаких проблем, мы просто шутили и полагаю, он все понял, потому что впоследствии он извинился. Так и нужно делать.
Он хороший парень и отличный гонщик – ему просто нужно немного успокоиться. Уверен, с возрастом у него все нормализуется».
По материалам: motorsport.com
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