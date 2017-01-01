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Формула-1. Владелец команды Force India арестован в Лондоне

Формула-1. Владелец команды Force India арестован в Лондоне

Владелец команды Force India, выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин Формула-1, индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован в Лондоне, сообщает агентство AP.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Маллья во вторник предстанет перед судом Лондона, который может принять решение о его экстрадиции в Индию, где он находится в розыске. Его долги составляют $1,45 млрд. Позднее во вторник он был выпущен под залог.

Маллья, который является одним из самых богатых людей Индии, вместе с голландскими предпринимателями приобрел команду Формулы-1 «Спайкер», которая в 2008 году была переименована в Force India. В прошлом сезоне команда показала наилучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место.  


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