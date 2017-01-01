Герхард Бергер: У Феттеля нет причин уходить из Ferrari

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце этого года. После пары неудачных сезонов ходили слухи, что в следующем году он может стать напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes, однако две победы в трёх последних гонках изменили настрой немца. Бывший пилот Ferrari Герхард Бергер считает, что сейчас Феттелю нет смысла что-то менять.«Мне кажется, если Ferrari будет добиваться успеха, то у Феттеля нет причин уходить из команды. Конечно, в сложный период без побед вы чувствуете чрезмерный прессинг и можете покинуть команду. Но судя по всему, сейчас Ferrari на верном пути. Себастьян всем доволен, поэтому я сомневаюсь, что он хочет что-то изменить.Сейчас Ferrari лидирует в чемпионате, так что не думаю, что сотрудничество Феттеля с командой скоро подойдёт к концу. В любом случае, надо постоянно отслеживать ситуацию в других командах.Себастьяну важна статистика, и он хочет добиваться успеха. Его цель – сравняться со своим кумиром Михаэлем Шумахером по числу титулов, и мне кажется, что у него есть такая возможность. Сейчас в Ferrari он всем доволен».