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Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Вчера, 16 апреля, на международном автодроме Сахир на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась гонка.

Победил немецкий пилот Ferrari Себестьян Феттель, проехав 308,238 км (57 кругов) за 1 час 33 минуты 53.374 секунды. Для Феттеля эта победа стала второй в сезоне и 44-й в карьере. Вместе с ним на подиум поднялись гонщики из команды Mercedes –  британец Льюис Хэмилтон, проиграв победителю 6,660 секунды и стартовавший с поула финн Валттери Боттас - +20.397.

Автором лучшего круга стал  Льюис Хэмилтон -  1:32.798 (46 круг, 209,952 км/ч).

Не финишировали шесть гонщиков:  Маркус Эрикссон (Sauber), Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso), Лэнс Стролл (Williams), Макс Ферстаппен (Red Bull), Кевин Магнуссен (Haas) и Фернандо Алонсо (McLanen). Стоффель Вандорн (McLanen) — не стартовал из-за утечки охлаждающей жидкости.

В личном зачете единоличным лидером стал Феттель (68 очков). Хэмилтон опустился на второе место (61), Валттери Боттас (38) сохранил третью позицию.
 
В Кубке конструкторов в лидеры вышла Scuderia Ferrari (102 очка), опередив Mercedes AMG Petronas F1 Team (99), на третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (47).

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 16 апреля
Гонка (308,238 км, 57 кругов)
1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:33:53.374
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.660
3. Валттери Боттас Mercedes) +20.397
4. Кими Райкконен (Ferrari) +22.475
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +39.346
6. Фелипе Масса (Williams) +54.326
7. Серхио Перес (Force India) +1:02.606
8. Ромен Грожан (Haas) +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг (Renault) +1:20.188
10. Эстебан Окон (Force India) +1:35.711
11. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
13. Джолион Палмер (Renault) +1 круг

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:32.798 (46 круг, 209,952 км/ч).

Не финишировали:
Маркус Эрикссон (Sauber) — коробка передач (51 кргуг)
Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) — авария (13)
Лэнс Стролл (Williams) — авария (13)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — тормоза (12)
Кевин Магнуссен (Haas) — электорника (9)
Фернандо Алонсо (McLanen) — cход (2)
Стоффель Вандорн (McLanen) — не стартовал (0)

Положение в чемпионате (после второго этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 68 очков
2 (1). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 61
3 (4). Валттери Боттас (Mercedes)  - 38
4 (5).  Кими Райкконен (Ferrari) – 34
5 (3). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 25
6 (6). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 22
7 (8). Фелипе Масса (Williams)  - 16
8 (9). Серхио Перес (Force India) – 14
9 (7). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 10
10. Ромэн Грожан (Haas F1 Team) – 4
11 (10). Карлос Магнусен (Haas) – 4
12 (12). Эстебан Окон (Force India) -  3
13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 2
14 (11). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 2

Кубок конструкторов
1 (2). Scuderia Ferrari – 102 очка
2 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 99
3 (3). Red Bull Racing – 47
4 (5). Sahara Force India F1 Team – 17
5 (6). Williams Martini Racing – 16
6 (4). Scuderia Toro Rosso – 12
7 (7). Haas F1 Team – 8
8. Renault Sport Formula 1 Team - 2
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