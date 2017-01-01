Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 16 апреля

Вчера, 16 апреля, на международном автодроме Сахир на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась гонка.Победил немецкий пилот Ferrari Себестьян Феттель, проехав 308,238 км (57 кругов) за 1 час 33 минуты 53.374 секунды. Для Феттеля эта победа стала второй в сезоне и 44-й в карьере. Вместе с ним на подиум поднялись гонщики из команды Mercedes – британец Льюис Хэмилтон, проиграв победителю 6,660 секунды и стартовавший с поула финн Валттери Боттас - +20.397.Автором лучшего круга стал Льюис Хэмилтон - 1:32.798 (46 круг, 209,952 км/ч).Не финишировали шесть гонщиков: Маркус Эрикссон (Sauber), Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso), Лэнс Стролл (Williams), Макс Ферстаппен (Red Bull), Кевин Магнуссен (Haas) и Фернандо Алонсо (McLanen). Стоффель Вандорн (McLanen) — не стартовал из-за утечки охлаждающей жидкости.единоличным лидером стал Феттель (68 очков). Хэмилтон опустился на второе место (61), Валттери Боттас (38) сохранил третью позицию.в лидеры вышла Scuderia Ferrari (102 очка), опередив Mercedes AMG Petronas F1 Team (99), на третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (47).1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:33:53.3742. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.6603. Валттери Боттас Mercedes) +20.3974. Кими Райкконен (Ferrari) +22.4755. Даниэль Риккардо (Red Bull) +39.3466. Фелипе Масса (Williams) +54.3267. Серхио Перес (Force India) +1:02.6068. Ромен Грожан (Haas) +1:14.8659. Нико Хюлькенберг (Renault) +1:20.18810. Эстебан Окон (Force India) +1:35.71111. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг13. Джолион Палмер (Renault) +1 кругЛьюис Хэмилтон (Mercedes) 1:32.798 (46 круг, 209,952 км/ч).Маркус Эрикссон (Sauber) — коробка передач (51 кргуг)Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) — авария (13)Лэнс Стролл (Williams) — авария (13)Макс Ферстаппен (Red Bull) — тормоза (12)Кевин Магнуссен (Haas) — электорника (9)Фернандо Алонсо (McLanen) — cход (2)Стоффель Вандорн (McLanen) — не стартовал (0)1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 68 очков2 (1). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 613 (4). Валттери Боттас (Mercedes) - 384 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 345 (3). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 256 (6). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 227 (8). Фелипе Масса (Williams) - 168 (9). Серхио Перес (Force India) – 149 (7). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 1010. Ромэн Грожан (Haas F1 Team) – 411 (10). Карлос Магнусен (Haas) – 412 (12). Эстебан Окон (Force India) - 313. Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 214 (11). Даниил Квят (Toro Rosso) - 21 (2). Scuderia Ferrari – 102 очка2 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 993 (3). Red Bull Racing – 474 (5). Sahara Force India F1 Team – 175 (6). Williams Martini Racing – 166 (4). Scuderia Toro Rosso – 127 (7). Haas F1 Team – 88. Renault Sport Formula 1 Team - 2