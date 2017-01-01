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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Сегодня, 15 апреля, на международном автодроме Сахир на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась квалификация.

Первый поул в карьере завоевал дебютант команды Mercedes, финн Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 28.769 секунды, что стало новым рекордом трассы в Бахрейне.
Вместе с ним в первого ряда будет стартовать Льюис Хэмилтон, уступивший напарнику 0.023 секунды. Со второго ряда стартовой решетки начнут гонку Себастьян Феттель (Ferrari) - и Даниэль Риккардо (Red Bull), с третьего – Кими Райкконен (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull).

Гонка Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, 16 апреля, и стартует в 18:00 по киевскому времени.

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 15 апреля
Квалификация
1. Валттери Боттас (Mercedes) 1:28.769
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:28.792
3. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:29.247
4. Даниэль Риккардо (Red Bull) 1:29.545
5. Кими Райкконен (Ferrari) 1:29.567
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:29.687
7. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:29.842
8. Фелипе Масса (Williams) 1:30.074
9. Ромен Грожан (Haas) 1:30.763
10. Джолион Палмер (Renault) 1:31.074

Выбыли после второго сегмента
11. Даниил Квят (Toro Rosso) 1:30.923
12. Лэнс Стролл (Williams) 1:31.168
13. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:31.414
14. Эстебан Окон (Force India) 1:31.684
15. Фернандо Алонсо (McLaren) -

Выбыли после первого сегмента
16. Карлос Сайнс (Toro Rosso) 1:32.118
17. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:32.313
18. Серхио Перес (Force India) 1:32.318
19. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:32.543
20. Кевин Магнуссен (Haas) 1:32.900
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