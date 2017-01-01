Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 15 апреля

Выбыли после второго сегмента

Выбыли после первого сегмента

Сегодня, 15 апреля, на международном автодроме Сахир на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась квалификация.Первый поул в карьере завоевал дебютант команды Mercedes, финн Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 28.769 секунды, что стало новым рекордом трассы в Бахрейне.Вместе с ним в первого ряда будет стартовать Льюис Хэмилтон, уступивший напарнику 0.023 секунды. Со второго ряда стартовой решетки начнут гонку Себастьян Феттель (Ferrari) - и Даниэль Риккардо (Red Bull), с третьего – Кими Райкконен (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull).Гонка Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, 16 апреля, и стартует в 18:00 по киевскому времени.1. Валттери Боттас (Mercedes) 1:28.7692. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:28.7923. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:29.2474. Даниэль Риккардо (Red Bull) 1:29.5455. Кими Райкконен (Ferrari) 1:29.5676. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:29.6877. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:29.8428. Фелипе Масса (Williams) 1:30.0749. Ромен Грожан (Haas) 1:30.76310. Джолион Палмер (Renault) 1:31.07411. Даниил Квят (Toro Rosso) 1:30.92312. Лэнс Стролл (Williams) 1:31.16813. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:31.41414. Эстебан Окон (Force India) 1:31.68415. Фернандо Алонсо (McLaren) -16. Карлос Сайнс (Toro Rosso) 1:32.11817. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:32.31318. Серхио Перес (Force India) 1:32.31819. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:32.54320. Кевин Магнуссен (Haas) 1:32.900