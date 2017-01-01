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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Феттель – лучший в первой и второй сессиях свободных заездов

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Феттель – лучший в первой и второй сессиях свободных заездов

Вчера, 14 апреля, на международном автодроме Сахир в рамках третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялись две сессии свободных заездов, в которых лучшим был немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

В первой тренировке лучший круг Феттель проехал за 1 минуту 32.697 секунды. Вторым и третьим стали гонщики Red Bull Racing - Даниэль Риккардо (+0.400) и Макс Ферстаппен (+0.869). Все остальные гонщики проиграли лидеру тренировки более секунды.

Во второй тренировке Феттель улучшил время на круге – 1:31.310. Вторым стал Валттери Боттас (Mercedes) +0.041. Первую тройку замкнул Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.066. В секундное отставание от Феттеля уместились результаты семи гонщиков.

Третья сессия свободных заездов м квалификация состоятся в субботу, 15 апреля, и начнутся в 15:00 и 18:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 14 апреля .
Первая сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:32.697
2. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.400
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.869
4. Серхио Перес (Force India) +1.398
5. Фелипе Масса (Williams) +1.549
6. Лэнс Стролл (Williams) +1.625
7. Эстебан Окон (Force India) +1.635
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.675
9. Ромен Грожан (Haas) +1.867
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1.939
11. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.141
12. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.230
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.300
14. Валттери Боттас (Mercedes) +2.305
15. Джолион Палмер (Renault) +2.371
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.882
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.191
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.262
19. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +3.382
20. Кими Райкконен (Ferrari) +9.636

Вторая сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:31.310
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0.041
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.066
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.168
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.284
6. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.573
7. Фелипе Масса (Williams) +0.874
8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.935
9. Ромен Грожан (Haas) +1.195
10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.397
11. Кевин Магнуссен (Haas) +1.544
12. Эстебан Окон (Force India) +1.565
13. Джолион Палмер (Renault) +1.566
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.587
15. Серхио Перес (Force India) +2.009
16. Лэнс Стролл (Williams) +2.051
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.634
18. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +2.762
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.807
20. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.920
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