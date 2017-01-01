Формула-1. Гран-при Бахрейна. Феттель – лучший в первой и второй сессиях свободных заездов

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 14 апреля .

Вчера, 14 апреля, на международном автодроме Сахир в рамках третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялись две сессии свободных заездов, в которых лучшим был немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.В первой тренировке лучший круг Феттель проехал за 1 минуту 32.697 секунды. Вторым и третьим стали гонщики Red Bull Racing - Даниэль Риккардо (+0.400) и Макс Ферстаппен (+0.869). Все остальные гонщики проиграли лидеру тренировки более секунды.Во второй тренировке Феттель улучшил время на круге – 1:31.310. Вторым стал Валттери Боттас (Mercedes) +0.041. Первую тройку замкнул Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.066. В секундное отставание от Феттеля уместились результаты семи гонщиков.Третья сессия свободных заездов м квалификация состоятся в субботу, 15 апреля, и начнутся в 15:00 и 18:00 соответственно по киевскому времени.1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:32.6972. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.4003. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.8694. Серхио Перес (Force India) +1.3985. Фелипе Масса (Williams) +1.5496. Лэнс Стролл (Williams) +1.6257. Эстебан Окон (Force India) +1.6358. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.6759. Ромен Грожан (Haas) +1.86710. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1.93911. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.14112. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.23013. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.30014. Валттери Боттас (Mercedes) +2.30515. Джолион Палмер (Renault) +2.37116. Кевин Магнуссен (Haas) +2.88217. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.19118. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.26219. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +3.38220. Кими Райкконен (Ferrari) +9.6361. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:31.3102. Валттери Боттас (Mercedes) +0.0413. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.0664. Кими Райкконен (Ferrari) +0.1685. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.2846. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.5737. Фелипе Масса (Williams) +0.8748. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.9359. Ромен Грожан (Haas) +1.19510. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.39711. Кевин Магнуссен (Haas) +1.54412. Эстебан Окон (Force India) +1.56513. Джолион Палмер (Renault) +1.56614. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.58715. Серхио Перес (Force India) +2.00916. Лэнс Стролл (Williams) +2.05117. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.63418. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +2.76219. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.80720. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.920