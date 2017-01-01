Машина Ferrari вызывает подозрения у соперников

В Маранелло в этом году построили очень быструю машину, поэтому вполне логично, что соперники присматриваются к SF70H с особым вниманием.Скудерия борется за победы, и похоже, что красные машины одинаково эффективно справляются и со скоростными поворотами, и с медленными, нормально работают с разными составами резины и в любых погодных условиях. Возникает вопрос, за счёт чего?Как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, первые слухи появились ещё на тестах в Барселоне, где все обратили внимание, что на новой Ferrari трубопроводы системы охлаждения частично находятся не под корпусом, как на других машинах, а снаружи и вмонтированы в заднюю часть днища машины.В команде никак не объясняли это техническое решение, и до сих пор никто за её пределами не знает точно, какие секреты оно скрывает. Снаружи лишь видно, что в днище вмонтированы какие-то весьма длинные карбоновые полосы, снабжённые температурными датчиками. В других командах пытались анализировать предназначение всех этих инженерных хитростей и начали подозревать, что у днища SF70H гибкие края, которые на высоких скоростях как бы опускаются ближе к трассе, что может эффективно способствовать формированию воздушного потока в задней части машины.Более того, проанализировав фотографии, сделанные на двух первых гонках сезона, эксперты команд предположили, что на скорости заднее крыло Ferrari вместе с диффузором может отклоняться назад. Если это так, то на прямых максимальная скорость машины может несколько повышаться, и при этом не приходится жертвовать прижимной силой в поворотах.В Шанхае неназванный инженер одной из команд, на которого ссылается издание, подтвердил: «На кадрах замедленной съёмки, сделанных на тренировках, видно, что края днища машины действительно пригибаются вниз по обеим сторонам».В соответствии со стандартными подходами FIA, измерения жёсткости днища производятся в двух точках: в передней части контрольной планки и по краям перед задними колёсами, и эти тесты машина Ferrari прошла. Однако изгибы днища наблюдались примерно в 20 см перед ведущими колёсами.Также эксперты обратили внимание, что днище SF70H отличается интересной особенностью: с одной стороны, это единый элемент, но такое впечатление, что при этом оно состоит из трёх разных сегментов. Средняя его часть несколько выше чем две остальных, и именно в неё встроены температурные датчики, которые, в частности, замеряют температуру задних шин.Но воображение аналитиков разыгралось, и у них появилось множество вопросов: может быть в этой части днища размещён балласт? Возможно, разные сегменты днища обладают разными характеристиками гибкости? Действительно ли в него встроены трубопроводы? «Шпионские» фотоснимки, сделанные соперниками, пока не позволяют найти ответы.Что касается заднего крыла SF70H, то подозрения вызывает средняя стойка его крепления: Ferrari – единственная команда, кто сделала её двойной, хотя это не имеет никакого смысла с точки зрения аэродинамики. Каждый подобный элемент приводит к возмущению воздушного потока, следовательно, конструкторам в Маранелло пришлось решать двойную проблему.Однако эксперты других команд считают, что такая конструкция позволяет заднему крылу отклоняться. А также уже известно, что кто-то из соперников Ferrari обратил внимание FIA на гибкое днище, хотя пока о реакции федерации ничего не известно.