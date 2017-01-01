Машина Ferrari вызывает подозрения у соперников

В Маранелло в этом году построили очень быструю машину, поэтому вполне логично, что соперники присматриваются к SF70H с особым вниманием.
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