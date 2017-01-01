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Формула-1. Гран-при Бахрейна: превью

Формула-1. Гран-при Бахрейна: превью

14-16 апреля на международном автодроме Сахир состоится третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна.

Впервые Гран-при Бахрейна прошел в сезоне 2004 года и первым победителем стал немецкий пилот Михаэль Шумахер. В 2011 году Гран-при был перенесен на более поздний срок, а затем и вовсе отменен  из-за политической нестабильности в стране.

Накануне сезона 2010 года была изменена конфигурация трассы, добавлен новый отрезок трассы между 4-м и 5-м поворотами, увеличивший длину круга на 887 метров до 6299 м. Однако в 2012-м вернулись к прежнему варианту - 5412 м. Дистанция гонки: 308.238 км (57 кругов),. 15 поворотов,
 
В прошлом году в Бахрейне победил немец Нико Росберг (Mercedes). Вместе с ним на подиум поднялись финн Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) и напарник Росберга - британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), стартовавший с поула.
Лучший круг у Нико Росберг (Mercedes) 1:34.482 (41 круг)

Три победы в Бахрейне в активе испанца Фернандо Алонсо (2005, 2006, 2010), по две - у бразильца Фелиппе Массы (2007, 2008), немца Себастьяна Феттеля (2012, 2013) и британца Льюиса Хэмилтона (2014, 2015).

Фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают Льюиса Хэмилтона (1,85). На второй строчке Себастьян Феттель (2,85), на третьей – Валттери Ботас (7,50).
В ставках на победу в квалификации предпочтение также отдают Хэмилтону (1,66) против Феттеля (3,50).
В личном зачете на счету Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона по 43 очка, однако букмекеры считают, что у пилота Mercedes более высокие шансы на победу в чемпионате – 1,60 против 2,60 у Феттеля.

Предварительный прогноз обещает жаркую погоду без осадков.
В пятницу воздух прогреется до +34С, в субботу – до +33С.
Гонка пройдет при искусственном освещении и стартует в 18:00 по местному времени, когда солнце уже сядет. Температура днем до +28С.

Расписание Гран-при Бахрейна (время киевское)
Пятница, 14 апреля
14:00 – 15:30. Первая сессия свободных заездов
18:00 – 19:30. Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 15 апреля
15:00 – 16:00. Третья сессия свободных заездов
18:00. Квалификация

Воскресенье, 16 апреля
18:00 – Гонка

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 14-16 апреля  
Место проведения: Бахрейн, Сахир
Название трассы: Сахир
Длина круга: 5412 м
Дистанция гонки: - 308 238 м
Количество кругов: 57

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Нико Росберг (Mercedes AMG F1)
2-е место: Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +10.282
3-е место: Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – +30.148

Быстрый круг:  Нико Росберг (Mercedes) 1:34.482 (41 круг)
Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 1:29.493

Больше всех побед в Гран-при:
Пилот: Фернандо Алонсо – 3
Команда: Ferrari - 4
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