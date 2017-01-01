Алонсо пропустит Гран-при Монако ради старта в Indy 500

Фернандо Алонсо объявил о сенсационных планах выступить в конце мая в «500 милях Индианаполиса». Из-за совпадения дат испанец не сможет стартовать за McLaren в Гран-при Монако.По итогам секретных переговоров с участием Honda и McLaren Фернандо получил право стартовать в Индианаполисе – и выступит за команду Andretti Autosport, сообщил официальный сайт McLaren.Прежде Алонсо никогда не садился за руль машин IndyCar даже на тестах. Уже известно, что его машина получит классическую для коллектива Брюса МакЛарена оранжевую ливрею, а ее официальным заявителем выступит McLaren-Honda.«Я невероятно рад тому, что выступлю в этом году в Indy 500 с McLaren, Honda и Andretti Autosport, – сказал испанец. – Это одна из самых известных гонок в мире, сравнимая только с «24 часами Ле-Мана» и Гран При Монако. Хотя, конечно, я расстроен из-за того, что такие планы не позволят мне выступить в Монако в этом году.Но это будет единственный Гран-при 2017 года, который я пропущу – уже на канадском этапе в начале июня я вновь буду в кокпите MCL32.Прежде я никогда не выступал на машине IndyCar и вообще не пилотировал на овалах, но уверен, что смогу быстро освоиться с этим.Мне довелось посмотреть немало гонок IndyCar по ТВ и онлайн, и я отлично понимаю, какая точность требуется для сражения с соперниками, которые совсем рядом, на скорости в 350 км/ч».500-мильная гонка пройдет в последний уик-энд мая, тогда же, когда и Гран-при Монако. Кто именно заменит Алонсо в McLaren, пока не сообщается. сезона.