Росс Браун хочет сделать Формулу-1 более открытой

Команды тщательно оберегают свои секреты, но новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун планирует дать болельщикам доступ к части этой информации. Сейчас идет разработка специального приложения, в котором болельщики могли бы узнавать о количестве топлива у того или иного гонщика, износе резины, режимах работы двигателя и т.д. Кроме того, зрители на трибунах получат доступ к бесплатному и быстрому Интернету.«Мы работаем в этой области, скоро всё это появится, – заявил Росс Браун. – Если мы уберем секретность и сделаем всю эту информацию доступной, многим понравится следить за этими данными вживую и обращаться к ним позже. Да, команды ведут борьбу друг с другом, но нужно убрать барьер секретности и сказать, что нам нужен более масштабный бизнес, что никто не получит преимущества и не окажется в невыгодном положении».В целом, идея дать болельщикам доступ к некоторой информации не нова. Например, прежде команды передавали шифрованные радиосообщения, а теперь переговоры в телевизионном эфире считаются обычным делом.«Изменился образ мышления, когда все поняли, что радиообмен будет доступным, – продолжил Росс Браун, считающий, что если сделать Формулу-1 более открытой, то команды станут выступать примерно на одном уровне. – Кто-то недавно мне сказал, что в NASCAR на определенном этапе сезона можно полностью изучить машину соперника. В результате все команды остаются конкурентоспособными. И никто не возражает, ни у кого нет проблем. Нам надо обдумать такую философию».