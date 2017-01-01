Хэмилтона вдохновляет соперничество с Феттелем

Первую гонку сезона выиграл Себастьян Феттель, но в Китае победа досталась Льюису Хэмилтону, после чего он заявил, что его вдохновляет перспектива борьбы с соперником из Ferrari.«Особенно приятно, что приходится на 100% выкладываться, соперничая с другой командой, – сказал гонщик Mercedes. – В настоящий момент мы сражаемся с четырёхкратным чемпионом мира, он сейчас на пике формы и феноменально быстр. Ferrari в этом сезоне сильнее, чем была в предыдущие годы. Но и наша команда в прекрасной форме, и мне кажется, что я тоже.Настоящий боец всегда хочет соперничать с самыми лучшими, ведь когда вы одерживаете верх в таком поединке, это приносит максимум удовлетворения. Мне нравится наша борьба, она будет продолжаться до самого конца сезона, и я надеюсь, что ни меня, ни Себастьяна не подведёт техника, и неисправности не повлияют на ход сражения.Я действительно надеюсь, что это будет настоящая схватка, в которой пройдут проверку упорство, психологическая подготовка, собранность и т.д. А иногда всё будет решать только скорость на трассе. Но когда на ход борьбы влияют другие факторы, будь то автомобиль безопасности или технические проблемы, это делает гонки менее интересными.Похоже, что соперничество плотное, и безусловно, мы оба получаем от него удовольствие. Но я постараюсь опередить Себастьяна в следующей гонке. Я хочу выиграть очередной поул. У меня же их уже шесть подряд, верно? У Сенны было восемь? ОК, значит я должен его догнать. Теперь повторить его рекорд будет ещё сложнее…Обострятся ли отношения с Себастьяном в ходе нашего противостояния? Если честно, я думаю, что всё останется так, как сейчас. Конечно, может быть, кто-то из нас сочтёт, что происходит что-то несправедливое, кто-то проявит излишнюю агрессивность, или ещё что-нибудь произойдёт. Но я думаю, что мы оба прошли большой путь, у обоих богатый опыт, и мы уважаем друг друга…»