На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ники Лауда: Ferrari – серьезная угроза для Mercedes
Ники Лауда: Ferrari – серьезная угроза для MercedesНеисполнительный директор Mercedes Ники Лауда часто критиковал Ferrari за неумение работать, но первые гонки сезона доказали, что итальянская команда способна прервать период доминирования «Серебряных стрел» и побороться за титул. По мнению Лауды, ключевую роль в этом сыграл новый технический директор Маттиа Бинотто.

- Ники, Ferrari стала серьёзным соперником?
- Да. Теперь Себастьян Феттель участвует в борьбе. В субботу я поспорил с Тото Вольффом на 10 евро о том, что Себастьян завоюет поул. Это подтверждает то, что мы увидели на тестах и в Мельбурне: в этом году Ferrari – серьезная угроза для Mercedes.
Это заслуга инженеров, то есть, в первую очередь, технического директора Ferrari Маттиа Бинотто.

- Это противоречит вашей теории, что итальянцы умеют только играть в казино?
- Вовсе нет (смеется). Вы считаете Бинотто итальянцем, а он швейцарец. И это видно. Ferrari конкурентоспособна, потому что швейцарец организовал итальянцев, заставил их работать, дал свободу их воображению и позволил выражать свои идеи. Он заставил каждого из них нести ответственность за свою работу и вместе двигаться в правильном направлении.

- Бинотто сыграл более важную роль, чем Арривабене?
- Бинотто – инженер, а Арривабене – его начальник. Ключевая фигура – это, безусловно, Бинотто. По крайней мере, так кажется со стороны. Но он не только инженер – он менеджер. Он дает свободу каждому проектировщику и, в конечном счете, говорит им, в какую сторону надо двигаться, чтобы идеально выполнить свою работу.

- До прошлого года на месте этого швейцарца был Джеймс Эллисон, а сейчас он перешёл в вашу команду. Он британец, как и Росс Браун. Почему он не смог сделать то же самое?
- Я не знаю, что произошло между Маркионне и Джеймсом. Могу только сказать, что рад его переходу в Mercedes.

- Можно ли сказать, что Mercedes быстрее в квалификации, а у ваших соперников выше темп в гонке?
- Мне кажется, в квалификации Ferrari выступает на уровне Mercedes, а в гонке может быть даже быстрее. У меня такое впечатление, что Ferrari быстра в более тёплых погодных условиях, а мы – в прохладных.

- Что в итоге сыграет решающую роль?
- Темпы модернизации машины. Чтобы побеждать, надо работать больше, быстрее и эффективнее.

- Сейчас в Формуле 1 идеальный баланс сил…
- Да, с ним всё хорошо, но меня это не волнует. Я хочу, чтобы мы побеждали во всех гонках, а сейчас это стало сложнее.
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Себастьян Феттель: Я завершу карьеру в Ferrari
Ники Лауда: Я должен поговорить с Льюисом
Эдриан Ньюи: Mercedes и Ferrari контролируют Формулу-1
Ники Лауда: У нас много поводов для беспокойства
Райкконен назвал главную причину доминирования Mercedes
Себастьян Феттель: Я рад осложнить жизнь Mercedes
Формула-1. Лауда назвал новый формат квалификации глупостью
В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ники Лауда: Ferrari – серьезная угроза для Mercedes
Боттас заявил, что способен выступать на уровне Хэмилтона
Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы
Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Последние новости спорта

14:48 Кроуфорд: Не думаю, что бой с Ломаченко реалистичен 43 | Бокс

14:33 Ники Лауда: Ferrari – серьезная угроза для Mercedes 60 | Формула-1

14:21 Боттас заявил, что способен выступать на уровне Хэмилтона 68 | Формула-1

14:01 Ломаченко: Люди сравнивают меня с Пакьяо, но это две большие разницы 105 | Бокс

13:39 Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото) 99 | Бокс / Фото

13:11 Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях 128 | Бокс / Фото

12:53 Менеджер Ломаченко: Забудьте о Кроуфорде, это было бы самоубийством 127 | Бокс

11:32 НХЛ. Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли-2017 128 | Хоккей

11:12 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург». «Коламбус» - «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Флориде» и другие результаты 121 | Хоккей

10:12 НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Даллас», «Кливленд» проиграл в овертайме «Атланте» и другие результаты 118 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

ВИДЕО

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)





Топ-новости недели

Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Ломаченко досрочно победил Сосу
Александр Гвоздик нокаутировал Юниэски Гонсалеса
Усик защитил титул WBO в бою с Хантером








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (181)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги