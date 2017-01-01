Ники Лауда: Ferrari – серьезная угроза для Mercedes

Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда часто критиковал Ferrari за неумение работать, но первые гонки сезона доказали, что итальянская команда способна прервать период доминирования «Серебряных стрел» и побороться за титул. По мнению Лауды, ключевую роль в этом сыграл новый технический директор Маттиа Бинотто.- Да. Теперь Себастьян Феттель участвует в борьбе. В субботу я поспорил с Тото Вольффом на 10 евро о том, что Себастьян завоюет поул. Это подтверждает то, что мы увидели на тестах и в Мельбурне: в этом году Ferrari – серьезная угроза для Mercedes.Это заслуга инженеров, то есть, в первую очередь, технического директора Ferrari Маттиа Бинотто.- Вовсе нет (смеется). Вы считаете Бинотто итальянцем, а он швейцарец. И это видно. Ferrari конкурентоспособна, потому что швейцарец организовал итальянцев, заставил их работать, дал свободу их воображению и позволил выражать свои идеи. Он заставил каждого из них нести ответственность за свою работу и вместе двигаться в правильном направлении.- Бинотто – инженер, а Арривабене – его начальник. Ключевая фигура – это, безусловно, Бинотто. По крайней мере, так кажется со стороны. Но он не только инженер – он менеджер. Он дает свободу каждому проектировщику и, в конечном счете, говорит им, в какую сторону надо двигаться, чтобы идеально выполнить свою работу.- Я не знаю, что произошло между Маркионне и Джеймсом. Могу только сказать, что рад его переходу в Mercedes.- Мне кажется, в квалификации Ferrari выступает на уровне Mercedes, а в гонке может быть даже быстрее. У меня такое впечатление, что Ferrari быстра в более тёплых погодных условиях, а мы – в прохладных.- Темпы модернизации машины. Чтобы побеждать, надо работать больше, быстрее и эффективнее.- Да, с ним всё хорошо, но меня это не волнует. Я хочу, чтобы мы побеждали во всех гонках, а сейчас это стало сложнее.