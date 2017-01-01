Боттас заявил, что способен выступать на уровне Хэмилтона

После подиума в Австралии Валттери Боттаса неудачно – финн допустил разворот позади машины безопасности и потерял много позиций, оказавшись лишь 12-м.



В результате Валттери финишировал шестым, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон выиграл гонку. Кроме того, в обоих стартовых Гран-при Боттас уступил Льюису в квалификациях.



Хотя новобранец Mercedes и признает, что на данный момент Хэмилтон быстрее, он заявил, что ничто не мешает ему выступать на уровне партнера по команде – по словам Валттери, в данных телеметрии он не увидел никаких признаков своего отставания.



«Он определенно быстрейший напарник, который у меня когда-либо был, – сказал Боттас. – Льюис – трехкратный чемпион мира, он выиграл много, очень много гонок. Так что я ожидал подобного.



Но судя по тому, что я увидел на телеметрии, его определенно можно догнать, и я знаю, что могу быть очень близко к нему уже сейчас. Я буду прогрессировать, и в будущем нас ждет хорошая борьба. Я в этом уверен».



В то же время Валттери признал, что из-за позднего перехода в Mercedes в это межсезонье, ему потребуется время, прежде чем получится бросить реальный вызов Льюису.

После подиума в Австралии Гран-при Китая сложился для пилота Mercedesнеудачно – финн допустил разворот позади машины безопасности и потерял много позиций, оказавшись лишь 12-м.В результате Валттери финишировал шестым, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон выиграл гонку. Кроме того, в обоих стартовых Гран-при Боттас уступил Льюису в квалификациях.Хотя новобранец Mercedes и признает, что на данный момент Хэмилтон быстрее, он заявил, что ничто не мешает ему выступать на уровне партнера по команде – по словам Валттери, в данных телеметрии он не увидел никаких признаков своего отставания.«Он определенно быстрейший напарник, который у меня когда-либо был, – сказал Боттас. – Льюис – трехкратный чемпион мира, он выиграл много, очень много гонок. Так что я ожидал подобного.Но судя по тому, что я увидел на телеметрии, его определенно можно догнать, и я знаю, что могу быть очень близко к нему уже сейчас. Я буду прогрессировать, и в будущем нас ждет хорошая борьба. Я в этом уверен».В то же время Валттери признал, что из-за позднего перехода в Mercedes в это межсезонье, ему потребуется время, прежде чем получится бросить реальный вызов Льюису.