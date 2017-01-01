На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы

Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы

Победа в Гран-при Китая досталась Льюису Хэмилтону, это уже пятое подобное достижение на шанхайской трассе, и после финиша трёхкратный чемпион мира прокомментировал события воскресенья.

«В этот уик-энд мы однозначно доминировали. Я уже в десятый раз выступал в Шанхае, за это время завоевал 6 поулов и 5 побед – отличная статистика! Просто мне повезло работать с отличными людьми, которые мне помогают, к тому же, эта трасса подходит моему стилю пилотирования, вне зависимости от погодных условий.

Я рад, что выиграл свою первую гонку в этом году и готов бороться за новые победы».

- Как вы думаете, какое влияние на ход гонки оказал сейфти-кар, ведь если бы он тогда не выехал, мы могли увидеть настоящую дуэль между вами и Феттелем? Или вы полагаете, что машина Mercedes достаточно быстра, и вы бы в любом случае сохранили лидерство?
- После старта у меня было ощущение, что я могу контролировать ход гонки. Я даже не знал, что происходит позади, потому что за мной ехали две машины Red Bull, а Ferrari не удавалось их опередить. Я был вполне спокоен, ведь я не чувствовал прессинга.

А вот когда позади меня оказался Себастьян, тогда гонка началась по-настоящему, но, разумеется, у меня было достаточное преимущество. Так что, если бы не автомобиль безопасности, острая борьба могла идти до самого финиша, и нас бы разделяли одна-две секунды. Мы проходили круги примерно в одном темпе, но всегда проще, когда ты создал заметный отрыв. Когда он в пределах секунды, напряжение зашкаливает.

- Что для вас и для команды значит эта победа после проигрыша в Мельбурне?
- После той гонки у меня было нормальное настроение, хотя в первые часы после финиша мне было обидно, что я проиграл. И я пообещал Себастьяну, что в следующий раз победа достанется мне, поэтому сегодня на подиуме напомнил ему о том разговоре. У нас нет каких-то особых дружеских отношений, но в основе нашего соперничества – огромное взаимное уважение. Так что я действительно предвкушаю новые дуэли.

- Начало сезона складывалось для Mercedes не лучшим образом, были сложности на зимних тестах, и вы упустили победу в первой гонке. В какой мере вы сейчас довольны своей машиной и прогрессом, которого добилась команда?
- Сегодня машина вполне соответствовала моим требованиям, хотя после той гонки она практически не изменилась. Возможно, сыграла свою роль погода, ведь сегодня было прохладнее. В этих условиях наша машина лучше работала с резиной, но по темпу в этот уик-энд Ferrari совершенно на том же уровне, что и мы. Интересно посмотреть, как будет складываться ситуация в следующих гонках, которые пройдут в условиях более высоких температур.
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Льюис Хэмилтон: У меня такое ощущение, что я впервые выиграл чемпионат!
Себастьян Феттель: Важно было опередить соперников на старте
Себастьян Феттель: Гран-при получился немного безумным, но в хорошем смысле
Райкконен: Не стоит чрезмерно радоваться первой победе
Льюис Хэмилтон: «Мне повезло, что я смог проехать такую большую дистанцию»
Льюис Хэмилтон: «В Сингапуре гонщики испытывают огромные нагрузки»
Хэмилтон и Росберг не вполне довольны машинами
Хорнер: «Если бы не авария на первом круге, Уэббер смог бы побороться с Феттелем»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы
Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Тото Вольфф: Между машинами Феттеля и Боттаса - 5,9 см
Формула-1. Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл квалификацию

Последние новости спорта

19:52 Бельгиец Ван Авермет выиграл престижную велогонку «Париж – Рубэ» 23 | Велоспорт

19:30 Украинки завоевали две бронзы на итальянском этапе КМ по художественной гимнастике 62 | Гимнастика

18:57 Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы 78 | Формула-1

18:37 Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге 96 | Формула-1

18:27 Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина – 3:1 99 | Теннис

17:45 НХЛ. Стали известны все участники плей-офф 124 | Хоккей

17:00 Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией и Теренсом Кроуфордом 162 | Бокс

16:37 Стаховский вышел в основную сетку на турнире в Маракеше 132 | Теннис

16:09 Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье 125 | Гимнастика / Главные новости спорта

15:00 Надежда Киченок вышла в финал парного разряда на турнире в Монтерее 126 | Теннис

Все новости

ФОТО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)





Топ-новости недели

Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Ломаченко досрочно победил Сосу
Александр Гвоздик нокаутировал Юниэски Гонсалеса
Усик защитил титул WBO в бою с Хантером








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (165)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги