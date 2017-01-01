Льюис Хэмилтон: Я готов бороться за новые победы





«В этот уик-энд мы однозначно доминировали. Я уже в десятый раз выступал в Шанхае, за это время завоевал 6 поулов и 5 побед – отличная статистика! Просто мне повезло работать с отличными людьми, которые мне помогают, к тому же, эта трасса подходит моему стилю пилотирования, вне зависимости от погодных условий.



Я рад, что выиграл свою первую гонку в этом году и готов бороться за новые победы».



- Как вы думаете, какое влияние на ход гонки оказал сейфти-кар, ведь если бы он тогда не выехал, мы могли увидеть настоящую дуэль между вами и Феттелем? Или вы полагаете, что машина Mercedes достаточно быстра, и вы бы в любом случае сохранили лидерство?

- После старта у меня было ощущение, что я могу контролировать ход гонки. Я даже не знал, что происходит позади, потому что за мной ехали две машины Red Bull, а Ferrari не удавалось их опередить. Я был вполне спокоен, ведь я не чувствовал прессинга.



А вот когда позади меня оказался Себастьян, тогда гонка началась по-настоящему, но, разумеется, у меня было достаточное преимущество. Так что, если бы не автомобиль безопасности, острая борьба могла идти до самого финиша, и нас бы разделяли одна-две секунды. Мы проходили круги примерно в одном темпе, но всегда проще, когда ты создал заметный отрыв. Когда он в пределах секунды, напряжение зашкаливает.



- Что для вас и для команды значит эта победа после проигрыша в Мельбурне?

- После той гонки у меня было нормальное настроение, хотя в первые часы после финиша мне было обидно, что я проиграл. И я пообещал Себастьяну, что в следующий раз победа достанется мне, поэтому сегодня на подиуме напомнил ему о том разговоре. У нас нет каких-то особых дружеских отношений, но в основе нашего соперничества – огромное взаимное уважение. Так что я действительно предвкушаю новые дуэли.



- Начало сезона складывалось для Mercedes не лучшим образом, были сложности на зимних тестах, и вы упустили победу в первой гонке. В какой мере вы сейчас довольны своей машиной и прогрессом, которого добилась команда?

- Сегодня машина вполне соответствовала моим требованиям, хотя после той гонки она практически не изменилась. Возможно, сыграла свою роль погода, ведь сегодня было прохладнее. В этих условиях наша машина лучше работала с резиной, но по темпу в этот уик-энд Ferrari совершенно на том же уровне, что и мы. Интересно посмотреть, как будет складываться ситуация в следующих гонках, которые пройдут в условиях более высоких температур. Победа в Гран-при Китая досталась Льюису Хэмилтону , это уже пятое подобное достижение на шанхайской трассе, и после финиша трёхкратный чемпион мира прокомментировал события воскресенья.«В этот уик-энд мы однозначно доминировали. Я уже в десятый раз выступал в Шанхае, за это время завоевал 6 поулов и 5 побед – отличная статистика! Просто мне повезло работать с отличными людьми, которые мне помогают, к тому же, эта трасса подходит моему стилю пилотирования, вне зависимости от погодных условий.Я рад, что выиграл свою первую гонку в этом году и готов бороться за новые победы».- После старта у меня было ощущение, что я могу контролировать ход гонки. Я даже не знал, что происходит позади, потому что за мной ехали две машины Red Bull, а Ferrari не удавалось их опередить. Я был вполне спокоен, ведь я не чувствовал прессинга.А вот когда позади меня оказался Себастьян, тогда гонка началась по-настоящему, но, разумеется, у меня было достаточное преимущество. Так что, если бы не автомобиль безопасности, острая борьба могла идти до самого финиша, и нас бы разделяли одна-две секунды. Мы проходили круги примерно в одном темпе, но всегда проще, когда ты создал заметный отрыв. Когда он в пределах секунды, напряжение зашкаливает.- После той гонки у меня было нормальное настроение, хотя в первые часы после финиша мне было обидно, что я проиграл. И я пообещал Себастьяну, что в следующий раз победа достанется мне, поэтому сегодня на подиуме напомнил ему о том разговоре. У нас нет каких-то особых дружеских отношений, но в основе нашего соперничества – огромное взаимное уважение. Так что я действительно предвкушаю новые дуэли.- Сегодня машина вполне соответствовала моим требованиям, хотя после той гонки она практически не изменилась. Возможно, сыграла свою роль погода, ведь сегодня было прохладнее. В этих условиях наша машина лучше работала с резиной, но по темпу в этот уик-энд Ferrari совершенно на том же уровне, что и мы. Интересно посмотреть, как будет складываться ситуация в следующих гонках, которые пройдут в условиях более высоких температур.

По материалам: f1news