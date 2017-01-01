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Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге

Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге

Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Шанхае, завоевав третий «Большой шлем» в карьере. Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф высоко оценил его выступление…

Тото Вольфф: «Сегодня Льюис выступал в своей лиге. В сложный день, в сложных условиях, он оказался сильнее всех. Прекрасный ответный удар после потери победы в прошлой гонке. Борьба была плотной, но мы – гонщики, мы любим такие сражения. Прошлые три года были исключением, теперь в Формуле 1 началась новая эра – к этому нужно привыкнуть.

Валттери развернуло за автомобилем безопасности, но ему нужно поскорее забыть об этом. Впереди 18 гонок. Он должен всё проанализировать и оставить позади. По ходу гонки у него был хороший темп, временами он соответствовал темпу Хэмилтона. У Валттери сильный характер, он справится.

Похоже, что мы и Ferrari очень близки по скорости, по ходу сезона ситуация будет меняться в ту или другую строну – в одной гонке мы будем сильнее, в другой – они».
По материалам: f1news
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