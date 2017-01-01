Тото Вольфф: Сегодня Льюис выступал в своей лиге





Тото Вольфф: «Сегодня Льюис выступал в своей лиге. В сложный день, в сложных условиях, он оказался сильнее всех. Прекрасный ответный удар после потери победы в прошлой гонке. Борьба была плотной, но мы – гонщики, мы любим такие сражения. Прошлые три года были исключением, теперь в Формуле 1 началась новая эра – к этому нужно привыкнуть.



Валттери развернуло за автомобилем безопасности, но ему нужно поскорее забыть об этом. Впереди 18 гонок. Он должен всё проанализировать и оставить позади. По ходу гонки у него был хороший темп, временами он соответствовал темпу Хэмилтона. У Валттери сильный характер, он справится.



Похоже, что мы и Ferrari очень близки по скорости, по ходу сезона ситуация будет меняться в ту или другую строну – в одной гонке мы будем сильнее, в другой – они».

Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Шанхае , завоевав третий «Большой шлем» в карьере. Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф высоко оценил его выступление…«Сегодня Льюис выступал в своей лиге. В сложный день, в сложных условиях, он оказался сильнее всех. Прекрасный ответный удар после потери победы в прошлой гонке. Борьба была плотной, но мы – гонщики, мы любим такие сражения. Прошлые три года были исключением, теперь в Формуле 1 началась новая эра – к этому нужно привыкнуть.Валттери развернуло за автомобилем безопасности, но ему нужно поскорее забыть об этом. Впереди 18 гонок. Он должен всё проанализировать и оставить позади. По ходу гонки у него был хороший темп, временами он соответствовал темпу Хэмилтона. У Валттери сильный характер, он справится.Похоже, что мы и Ferrari очень близки по скорости, по ходу сезона ситуация будет меняться в ту или другую строну – в одной гонке мы будем сильнее, в другой – они».

По материалам: f1news