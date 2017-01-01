Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась гонка.Победил, стартовавший с поула, трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав дистанцию в 305,066 км (56 кругов) за 1 час 37 минут 36,160 секунды. Для британца эта победа стала первой в сезоне, пятой в Шанхае и 54-й в карьере. Хэмилтон также завоевал третий Большой шлем в карьере (поул, победа, лучший круг и лидерство от старта до финиша).Вторым финишировал Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 6,250 секунды. Третьим на подиум поднялся Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в 45,192 секунды.Автором лучшего круга стал Хэмилтон - 1:35.378 (44 круг, 205.745 км/ч ).По разным причинам не финишировали пять гонщиков: Даниил Квят (Toro Rosso), Антонио Джовинацци (Sauber), Лэнс Стролл (Williams), а также оба пилота из McLaren — Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.Хэмилтон догнал Феттеля (по 43 очка). На третье место с пятого поднялся Макс Ферстаппен (25), обойдя Валттери Боттаса (23) и Кими Райкконена (22).в лидеры вышла Mercedes AMG Petronas F1 Team (66 очков), опередив на 1 очко Scuderia Ferrari. Третью позицию сохранила Red Bull Racing (37).Через неделю в Бахрейне состоится третий этап чемпионата мира.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:37.36,1582. Себастьян Феттель (Ferrari) +6,2503. Макс Ферстаппен (Red Bull) +45,1924. Даниэль Риккардо (Red Bull) +46,0355. Кими Райкконен (Ferrari) +48,0766. Валттери Боттас (Mercedes) +48,8087. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +72,8938. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг9. Серхио Перес (Force India) +1 круг10. Эстебан Окон (Force India) +1 круг11. Ромен Грожан (Haas) +1 круг12. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг13. Джолион Палмер (Renault) +1 круг14. Фелипе Масса (Williams) +1 круг15. Маркус Эрикссон (Sauber) + 1 круг- Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:35.378 (44 круг, 205.745 км/ч ).Фернандо Алонсо (McLaren) — привод (33)Даниил Квят (Toro Rosso) — гидравлика (18)Стоффель Вандорн (McLaren) — топливная система (17)Антонио Джовинацци (Sauber) — авария (3)Лэнс Стролл (Williams) — авария (2)1-2. Себастьян Феттель (Ferrari) - 43 очка1-2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 433 (5). 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 254 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 235 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 326. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 127 (8). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 108 (6). Фелипе Масса (Williams) - 89 (7). Серхио Перес (Force India) - 810. Карлос Магнусен (Haas) – 411 (9). Даниил Квят (Toro Rosso) - 212 (10). Эстебан Окон (Force India) - 21 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 662 (1). Scuderia Ferrari – 65 очков3. Red Bull Racing – 374 (6). Scuderia Toro Rosso – 125. Sahara Force India F1 Team – 106 (4). Williams Martini Racing – 87. Haas F1 Team - 4