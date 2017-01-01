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Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Сегодня, 9 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась гонка.

Победил, стартовавший с поула, трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав дистанцию в 305,066 км (56 кругов) за 1 час 37 минут 36,160 секунды. Для британца эта победа стала первой в сезоне, пятой в Шанхае и 54-й в карьере. Хэмилтон также завоевал третий Большой шлем в карьере (поул, победа, лучший круг и лидерство от старта до финиша).

Вторым финишировал Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 6,250 секунды. Третьим на подиум поднялся Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в 45,192 секунды.

Автором лучшего круга стал Хэмилтон - 1:35.378 (44 круг, 205.745 км/ч ).

По разным причинам не финишировали пять гонщиков: Даниил Квят (Toro Rosso), Антонио Джовинацци (Sauber), Лэнс Стролл (Williams), а также оба пилота из McLaren — Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

В личном зачете Хэмилтон догнал Феттеля (по 43 очка). На третье место с пятого поднялся Макс Ферстаппен (25), обойдя Валттери Боттаса (23) и Кими Райкконена (22).  

В Кубке конструкторов в лидеры вышла Mercedes AMG Petronas F1 Team (66 очков), опередив на 1 очко Scuderia Ferrari. Третью позицию сохранила Red Bull Racing (37).

Через  неделю в Бахрейне состоится третий этап чемпионата мира.

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 9 апреля
Гонка (56 кругов, 305,066)
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:37.36,158
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +6,250
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +45,192
4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +46,035
5. Кими Райкконен (Ferrari) +48,076
6. Валттери Боттас (Mercedes) +48,808
7. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +72,893
8. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
9. Серхио Перес (Force India) +1 круг
10. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
11. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
12. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг
13. Джолион Палмер (Renault) +1 круг
14. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
15. Маркус Эрикссон (Sauber) + 1 круг

Лучший круг - Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:35.378 (44 круг, 205.745 км/ч ).

Не финишировали:
Фернандо Алонсо (McLaren) — привод (33)
Даниил Квят (Toro Rosso) — гидравлика (18)
Стоффель Вандорн (McLaren) — топливная система (17)
Антонио Джовинацци (Sauber) — авария (3)
Лэнс Стролл (Williams) — авария (2)

Положение в чемпионате (после второго этапа)
Личный зачет
1-2. Себастьян Феттель (Ferrari)  - 43 очка
1-2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 43
3 (5). 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 25
4 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 23
5 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 32
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 12
7 (8). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 10
8 (6). Фелипе Масса (Williams)  - 8
9 (7). Серхио Перес (Force India) - 8
10. Карлос Магнусен (Haas) – 4
11 (9). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 2
12 (10). Эстебан Окон (Force India) -  2

Кубок конструкторов
1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 66
2 (1). Scuderia Ferrari – 65 очков
3. Red Bull Racing – 37
4 (6). Scuderia Toro Rosso – 12
5. Sahara Force India F1 Team – 10
6 (4). Williams Martini Racing – 8
7. Haas F1 Team - 4
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