Тото Вольфф: Между машинами Феттеля и Боттаса - 5,9 см

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая



Поул завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes). С ним с первого ряда будет стартовать Себестьян Феттель (Ferrari) - +0.186, которого отделяет от Валттери Боттаса (Mercedes) лишь 1 тысячная секунды.



Во второй квалификации подряд гонщиков Mercedes разделил Феттель, в решающей попытке показавший второе время. Руководитель спортивного подразделения Mercedes Тото Вольфф поражен плотностью результатов.



Тото Вольфф: «Разница между Феттелем и Боттасом – всего 5,9 см! Согласитесь, это совсем немного.

У нас с Ferrari большое преимущество над остальными. Но это и правда удивительно. Мы придумали новые правила – одинаковые для всех и непохожие на прежние, а в итоге получили две разных машины, которые почти не уступают друг другу».



- Как прошла суббота? У вас был всего один день на подготовку к квалификации и гонке...

- Тото Вольфф: Конечно, это серьезно осложнило задачу для инженеров. Нам не хватает важных данных для поиска оптимальных настроек и баланса. Кроме того, завтра погода изменится – похолодает на 10 градусов, и пойдет дождь. При настройке машин мы двигались наугад.

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась квалификация Поул завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes). С ним с первого ряда будет стартовать Себестьян Феттель (Ferrari) - +0.186, которого отделяет от Валттери Боттаса (Mercedes) лишь 1 тысячная секунды.Во второй квалификации подряд гонщиков Mercedes разделил Феттель, в решающей попытке показавший второе время. Руководитель спортивного подразделения Mercedes Тото Вольфф поражен плотностью результатов.«Разница между Феттелем и Боттасом – всего 5,9 см! Согласитесь, это совсем немного.У нас с Ferrari большое преимущество над остальными. Но это и правда удивительно. Мы придумали новые правила – одинаковые для всех и непохожие на прежние, а в итоге получили две разных машины, которые почти не уступают друг другу».Конечно, это серьезно осложнило задачу для инженеров. Нам не хватает важных данных для поиска оптимальных настроек и баланса. Кроме того, завтра погода изменится – похолодает на 10 градусов, и пойдет дождь. При настройке машин мы двигались наугад.

По материалам: f1news