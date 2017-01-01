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Формула-1. Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл квалификацию

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась квалификация.

Поул завоевал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1 минуту 31,678 секунды. Для британца этот поул стал 63-м в карьере. Вторым стал представитель Ferrari – Себастьян Феттель, уступив победителю 0.186 секунды. Третье время на круге показал напарник Хэмилтона Валттери Боттас - +0.187. С ним вместе со второго ряда будет стартовать Кими Райкконен (Ferrari) – +0.462.

Антонио Джовинацци (Sauber) в попытке сохранить 15-е место разбил болид на выходе из последнего поворота. Он заехал правыми колесами на искусственную траву, после чего машину развернуло и бросило в барьер. Антонио не пострадал и сам покинул разбитую машину. Теперь его участие в гонке под вопросом.
 
Гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье, 9 апреля, и начнется в 9:00 по киевскому времени.

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 8 апреля
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:31.678
2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.186
3. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.187
4. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.462
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +1.355
6. Фелипе Масса (Williams) - + 1.829
7. Нико Хюлькенберг (Renault) - +1.902
8. Серхио Перес (Force India) - +2.028
9. Даниил Квят (Toro Rosso) - +2.041
10. Лэнс Стролл (Williams) - +2.542

Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) 1:34.150
12. Кевин Магнуссен (Haas) 1:34.164
13. Фернандо Алонсо (McLaren) 1:34.372
14. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:35.046
15. Антонио Джовинацци (Sauber)

Выбыли после первого сегмента:
16. Стоффель Вандорн (McLaren)
17. Ромен Грожан (Haas)
18. Джолион Палмер (Renault)
19. Макс Ферстаппен (Red Bull)
20. Эстебан Окон (Force India)

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