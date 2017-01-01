Формула-1. Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась квалификация.Поул завоевал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1 минуту 31,678 секунды. Для британца этот поул стал 63-м в карьере. Вторым стал представитель Ferrari – Себастьян Феттель, уступив победителю 0.186 секунды. Третье время на круге показал напарник Хэмилтона Валттери Боттас - +0.187. С ним вместе со второго ряда будет стартовать Кими Райкконен (Ferrari) – +0.462.Антонио Джовинацци (Sauber) в попытке сохранить 15-е место разбил болид на выходе из последнего поворота. Он заехал правыми колесами на искусственную траву, после чего машину развернуло и бросило в барьер. Антонио не пострадал и сам покинул разбитую машину. Теперь его участие в гонке под вопросом.Гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье, 9 апреля, и начнется в 9:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:31.6782. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.1863. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.1874. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.4625. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +1.3556. Фелипе Масса (Williams) - + 1.8297. Нико Хюлькенберг (Renault) - +1.9028. Серхио Перес (Force India) - +2.0289. Даниил Квят (Toro Rosso) - +2.04110. Лэнс Стролл (Williams) - +2.54211. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) 1:34.15012. Кевин Магнуссен (Haas) 1:34.16413. Фернандо Алонсо (McLaren) 1:34.37214. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:35.04615. Антонио Джовинацци (Sauber)16. Стоффель Вандорн (McLaren)17. Ромен Грожан (Haas)18. Джолион Палмер (Renault)19. Макс Ферстаппен (Red Bull)20. Эстебан Окон (Force India)