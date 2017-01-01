Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась третья сессия свободных заездов.Протокол возглавил пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал 20 кругов и лучший из них за 1 минуту 33.336 секунды. Кими Райкконен (19 кругов) уступил напарнику 0.053 секунды. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас (26) из команды Mercedes, проехавших наибольшую дистанцию – 26 кругов, с отставанием от лидера тренировки в 0.371 секунды. Его напарник Льюис Хэмилтон занял в проколе 4-е место - +0.543.Квалификация Гран-при Китая начнется в 10:00 по киевскому времени.1. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:33.336 (20 кругов)2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.053 (19)3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.371 (26)4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.543 (25)5. Фелипе Масса (Williams) +1.437 (23)6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.610 (20)7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.756 (23)8. Лэнс Стролл (Williams) +1.846 (24)9. Джолион Палмер (Renault) +1.856 (21)10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.887 (24)11. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.113 (22)12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.185 (22)13. Серхио Перес (Force India) +2.290 (20)14. Ромен Грожан (Haas) +2.344 (22)15. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.468 (23)16. Эстебан Окон (Force India) +2.475 (24)17. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.576 (17)18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.727 (25)19. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.885 (21)20. Антонио Джовинацци (Sauber) +3.369. (24)