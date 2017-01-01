На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 8 апреля, на международном автодроме в Шанхае на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая состоялась третья сессия свободных заездов.

Протокол возглавил пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал 20 кругов и лучший из них за 1 минуту 33.336 секунды. Кими Райкконен (19 кругов) уступил напарнику 0.053 секунды. Тройку лучших замкнул Валттери Боттас (26) из команды Mercedes, проехавших наибольшую дистанцию – 26 кругов, с отставанием от лидера тренировки в 0.371 секунды. Его напарник Льюис Хэмилтон занял в проколе 4-е место - +0.543.

Квалификация Гран-при Китая начнется в 10:00 по киевскому времени.

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 8 апреля
Третья сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:33.336 (20 кругов)
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.053 (19)
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.371 (26)
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.543 (25)
5. Фелипе Масса (Williams) +1.437 (23)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.610 (20)
7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.756 (23)
8. Лэнс Стролл (Williams) +1.846 (24)
9. Джолион Палмер (Renault) +1.856 (21)
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.887 (24)
11. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.113 (22)
12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.185 (22)
13. Серхио Перес (Force India) +2.290 (20)
14. Ромен Грожан (Haas) +2.344 (22)
15. Даниил Квят (Toro Rosso) +2.468 (23)
16. Эстебан Окон (Force India) +2.475 (24)
17. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.576 (17)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.727 (25)
19. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.885 (21)
20. Антонио Джовинацци (Sauber) +3.369. (24)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Китая. Райкконен – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Китая. Росберг – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Австралии. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при США. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бельгии. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Льюис Хэмилтон: Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуации
FIA отказалась менять расписание Гран-при Китая
Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка не состоялась из-за плохих погодных условий
Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов

Последние новости спорта

09:56 Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 82 | Формула-1

09:26 Монтерей. Кербер не пустила Уотсон в полуфинад и другие результаты 87 | Теннис

09:01 Чарльстон. Возняцки проиграла Остапенко в ¼ финала и другие результаты 105 | Теннис

08:27 Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото) 114 | Бокс / Фото

07:46 Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео) 170 | Бокс / Видео

23:48 Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг 195 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

23:24 Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг 159 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

22:48 Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0 187 | Теннис

22:26 Прогноз Тараса Шелестюка на исход поединков Ломаченко, Усика и Гвоздика 239 | Бокс

22:08 Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина 194 | Теннис

Все новости

ФОТО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»





Топ-новости недели

Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг
Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг
УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины
Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг
Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (130)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги