FIA отказалась менять расписание Гран-при Китая

По словам руководителя гонок Ф1 Чарли Уайтинга, сложные погодные условия в Шанхае никак не повлияют на время начала квалификации и гонки.Низкая облачность сказалась на ходе этапа в пятницу: медицинский вертолет не мог приземлиться у госпиталя, а кареты скорой помощи были не в силах преодолеть местные пробки и уложиться в установленный FIA 20-минутный лимит – что привело к паузам в первой сессии и полной отмене второй.Прогноз обещал сносные условия в субботу, но возвращение скверной погоды в воскресенье, что привело к возникновению разговоров о проведении гонки в один день с квалификацией.Окончательное решение должны были принять на брифинге пилотов вечером пятницы. Однако в FIA заявили, что в воскресенье все будет не так плохо – облака должны быть не столь низкими и менее плотными. Потому любые изменения в расписании Гран-при теперь исключены.Чарли Уайтинг проинформировал представителей команд и пилотов, что уик-энд продолжится по первоначальному графику. Квалификация стартует в субботу в 10:00 по киевскому времени, гонка – в воскресенье в 9:00.