Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка не состоялась из-за плохих погодных условий

Сегодня, 7 апреля, на международном автодроме в Шанхае стартовал второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.
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