Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка не состоялась из-за плохих погодных условий

Сегодня, 7 апреля, на международном автодроме в Шанхае стартовал второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.



К началу второй тренировки дождь стих, но трассу накрывал густой туман. Медицинский вертолёт в случае необходимости не смог бы приземлиться у дежурного госпиталя, поэтому начало сессии пришлось отложить. Компенсировать потерянное время не стали, через 25 минут начался обратный отсчёт, но на выезде с пит-лейн продолжал гореть красный свет.



Чарли Уайтинг, директор гонок: «Ситуация такова, что медицинский вертолёт не может приземлиться в районе госпиталя – это в 38 км от автодрома. Над трассой погодные условия более-менее нормальные, здесь вертолёты летают, но приземлиться в аэропорту, расположенном ближе к центру Шанхая, медицинский вертолёт не может из-за низкой облачности».



Гонщики выходили из боксов, чтобы приветствовать болельщиков, но машин на трассе во второй сессии зрители не увидели.

Пятничная программа в Шанхае оказалась сорванной из-за непогоды, прогноз на субботу обещает лишь 10% вероятность дождя.



Отметим, что на



Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 8 апреля и начнутся в 7:00 и 10:00 соответственно по киевскому времени.



Сегодня, 7 апреля, на международном автодроме в Шанхае стартовал второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.К началу второй тренировки дождь стих, но трассу накрывал густой туман. Медицинский вертолёт в случае необходимости не смог бы приземлиться у дежурного госпиталя, поэтому начало сессии пришлось отложить. Компенсировать потерянное время не стали, через 25 минут начался обратный отсчёт, но на выезде с пит-лейн продолжал гореть красный свет.«Ситуация такова, что медицинский вертолёт не может приземлиться в районе госпиталя – это в 38 км от автодрома. Над трассой погодные условия более-менее нормальные, здесь вертолёты летают, но приземлиться в аэропорту, расположенном ближе к центру Шанхая, медицинский вертолёт не может из-за низкой облачности».Гонщики выходили из боксов, чтобы приветствовать болельщиков, но машин на трассе во второй сессии зрители не увидели.Пятничная программа в Шанхае оказалась сорванной из-за непогоды, прогноз на субботу обещает лишь 10% вероятность дождя.Отметим, что на первой тренировке из-за сильного дождя пилоты смогли отработать на треке всего 20 минут.Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 8 апреля и начнутся в 7:00 и 10:00 соответственно по киевскому времени.

По материалам: f1news