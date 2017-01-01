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Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездовСегодня, 7 апреля, на международном автодроме в Шанхае стартовал второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.

После ночного дождя первая сессия свободных заездов проходила на мокрой трассе и дважды прерывалась - из-за сильного тумана медицинский вертолёт не мог подняться в воздух. Из 20-ти пилотов зачетное время удалось показать только 14-ти.

Протокол возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull ), проехавший четыре круга и лучший из них за 1 минуту 50.491 секунды. Второе и третье время на круге показали гонщики из команды Williams, проехавшие по 7 кругов - Фелипе Масса +1.595 и Лэнс Стролл +2.016 соответственно.

Вторая сессия свободных заездов ка на Гран-при Китая начнется в 9:00 по Киеву.

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 7 апреля
Первая сессия свободных заездов
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:50.491
2. Фелипе Масса (Williams) +1.595
3. Лэнс Стролл (Williams) +2.016
4. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.349
5. Ромен Грожан (Haas) +2.548
6. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.823
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.029
8. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +3.547
9. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.173
10. Кевин Магнуссен (Haas) +4.613
11.Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +5.117
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +6.954
13. Маркус Эрикссон (Sauber) +24.647
14. Антонио Джовинацци (Sauber) +24.790
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) — без времени
16. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — без времени
17. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — без времени
18. Эстебан Окон (Force India) — без времени
19. Серхио Перес (Force India) — без времени
20. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — без времени
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