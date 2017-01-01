Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, на международном автодроме в Шанхае стартовал второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.После ночного дождя первая сессия свободных заездов проходила на мокрой трассе и дважды прерывалась - из-за сильного тумана медицинский вертолёт не мог подняться в воздух. Из 20-ти пилотов зачетное время удалось показать только 14-ти.Протокол возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull ), проехавший четыре круга и лучший из них за 1 минуту 50.491 секунды. Второе и третье время на круге показали гонщики из команды Williams, проехавшие по 7 кругов - Фелипе Масса +1.595 и Лэнс Стролл +2.016 соответственно.Вторая сессия свободных заездов ка на Гран-при Китая начнется в 9:00 по Киеву.1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:50.4912. Фелипе Масса (Williams) +1.5953. Лэнс Стролл (Williams) +2.0164. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.3495. Ромен Грожан (Haas) +2.5486. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.8237. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.0298. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +3.5479. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.17310. Кевин Магнуссен (Haas) +4.61311.Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +5.11712. Стоффель Вандорн (McLaren) +6.95413. Маркус Эрикссон (Sauber) +24.64714. Антонио Джовинацци (Sauber) +24.79015. Джолион Палмер (Renault Sport F1) — без времени16. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — без времени17. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — без времени18. Эстебан Окон (Force India) — без времени19. Серхио Перес (Force India) — без времени20. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — без времени