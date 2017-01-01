Фернандо Алонсо запустил свой модный бренд

В конце года у Фернандо Алонсо истекает контракт с McLaren. Испанец неоднократно говорил, что пока не принял решение о том, будет он его продлевать или нет, но уже сейчас Фернандо задумывается, чем займется после завершения спортивной карьеры.Вместе со своим менеджером Луисом Абадом Алонсо запустил модный бренд Kimoa. На первом этапе сезона в Австралии Фернандо носил солнечные очки этой марки. Испанское издание Moda утверждает, что бренд запущен при помощи одной из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG, которая также является спонсором McLaren.Отвечая на вопрос, где можно приобрести продукцию Kimoa, Абад заявил: «Поскольку мы рассчитываем на глобальную аудиторию, вначале наш продукт можно купить только в Интернете. Возможно, в 2018-м Kimoa появится и в обычных магазинах».