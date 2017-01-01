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Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном

Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф назвал свою неформальную встречу с трехкратным чемпионом в декабре прошлого года одной из самых важных за время работы с британцем.

Проиграв в конце 2016 года чемпионский титул напарнику по Mercedes Нико Росбергу, Льюис Хэмилтон подверг себя критике за свое поведение на трассе во время последней гонки. Лидируя на трассе в Абу-Даби, под конец заезда он намеренно сдерживал немца, чтобы подставить того под атаки других гонщиков и увеличить свое преимущество по очкам. За этот поступок британца критиковали не только журналисты и болельщики, но и собственная команда.

До этого по ходу сезона Хэмилтон жаловался на то, что команда решила поменять его и Росберга гоночные бригады, а после схода из-за отказа двигателя на Гран-при Малайзии намекнул, что Mercedes намеренно лишает его шансов на титул.

Через две недели после финальной гонки сезона Хэмилтон выложил в своем инстаграме видео, на котором они вместе с боссом команды Mercedes Тото Вольфом сидят на кухне последнего. Оба выглядят расслабленно, и оба рассказывают о том, какая «удивительная и потрясающая встреча» у них только что была.

Вольф рассказал, что та встреча стала для них прорывом и помогла «обнулить» противоречия между командой и трехкратным чемпионом.
«Когда между двумя гонщиками по ходу сезона дело заходит слишком далеко, какие-то вещи действительно могут остаться не проговоренными, – сказал он. – Я считаю, что конец сезона это удачное время, когда можно всё разложить на столе – все недовольства и необсужденные темы – и обсудить их, проанализировать и понять, почему они произошли».

По словам Вольфа, они с Хэмилтоном за время совместной работы могли бы и чаще обсуждать совместные проблемы, но это издержки борьбы за титул: «Мы все учимся. Странно думать, что у тебя будет самый амбициозный гонщик в машине, которая будет бороться за нужный тебе результат, и при этом он будет корпоративным роботом.

Нико, Льюис и Валттери [Боттас] понимают, какие огромные усилия стоят за тем, чтобы предоставить им такие машины. И они понимают свою ответственность перед брендом и всеми людьми, которых они представляют. Но иногда в ДНК гонщика просыпается эгоизм. За четыре года редко, но бывало так, что соблюдались интересы не всех сторон».

По словам Вольфа, Боттас стал совершенно другим напарником для Хэмилтона по сравнению с Росбергом. «У них нет никакого совместного "багажа", и я вижу соперничество на трассе, – сказал австриец. – Но мы ничего иного и не ждем. Хорошо, что оно не происходит на гоночных брифингах, и нам не нужно иметь дело еще и с этим».

Босс Mercedes добавил, что надеется на сохранение хороших отношений между его гонщиками, когда они начнут бороться за позицию: «Может я и наивен, но я надеюсь, что они смогут. Я не питаю иллюзий насчет этого, у нас будут моменты, когда нам будет трудно. Когда гонщик проигрывает, это не самый веселый парень на Земле».

Говоря о контракте Боттаса, который заключен лишь на 2017 год, и слухах, что команда попытается подписать соглашение с Себастьяном Феттелем на следующий сезон, Вольф отметил, что его недавняя похвала немцу была неправильно воспринята.

«Мою цитату вырвали из контекста, – заявил он. – Я сказал, что мне нравится Себастьян как человек. Мне с ним легко. А для любой команды, если она рассматривает варианты на будущее, забыть о Себастьяне было бы глупостью. Но мы не рассматриваем варианты на будущее.

Валттери нужна поддержка: он пришел в новую команду, а его напарником стал самый быстрый гонщик Формулы-1 последнего времени. Я не задумываюсь о 2018-м и дальше. Это для меня не в приоритете.

Мы не ставили никаких временных рамок. Надо подождать пять-шесть гонок, чтобы понять, как все идет. Но это все очень далеко. Три месяца – это целая вечность».



По материалам: motorsport.com
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