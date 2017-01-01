Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф назвал свою неформальную встречу с трехкратным чемпионом в декабре прошлого года одной из самых важных за время работы с британцем.
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