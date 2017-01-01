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Формула-1. Гран-при Китая: превью

Формула-1. Гран-при Китая: превью

7-9 апреля на международном автодроме в Шанхае состоится второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.

Автодром Шанхая спроектирован Германом Тильке и введен в эксплуатацию в 2004-м году. Тогда же эта гонка и дебютировала. Победу одержал Рубенс Баррикелло, а следом в секунде финишировали Дженсон Баттон и Кими Райкконен.

Одному пилоту удалось здесь выиграть четыре раза  - Льюис Хэмилтон побеждал в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах,  дважды победу праздновал Фернандо Алонсо - в 2005 и 2013 и Нико Росберг –  в 2012 и 2016.

В прошлом году вместе с Росбергом на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Даниил Квят (Red Bull).
В остальных Гран-при победителями становились Михаэль Шумахер (2006), Кими Райкконен (2007), Себастьян Феттель (2009) и Дженсон Баттон (2010).

Напомним, перед началом Гран-при Китая в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (25 очков), опережая на 7 очков Льюиса Хэмилтона, на 10 Валттери Боттас, на 13 своего напарника Кими Райкконена.

В Кубке конструкторов лидирует Scuderia Ferrari  (37), опережая Mercedes AMG (33 очка) и Red Bull Racing (10).

Несмотря на то, что Себастьян Феттель  выиграл первый этап сезона, его шансы на победу оцениваются несколько ниже, чем у Льюиса Хэмилтона – 2,37 против 2,50. Шансы на успех Валттери Ботаса – 7,00, Кими Райкконена – 9,00.
 
На предстоящий уик-энд синоптики обещает прохладную погоду,  возможны дожди. В пятницу - +23С, вероятность осадков 80%. В субботу – до+21С, верояность осадков 40%. В воскресенье - +25С, возможен дождь.

Расписание
Пятница, 7 апреля
05:00 – 06:30 - Первая сессия свободных заездов
09:00 – 10:30 - Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 8 апреля
07:00 – 08:00 - Третья сессия свободных заездов
10:00 – Квалификация

Воскресенье, 9 апреля
09:00 – Гонка
 
Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 7-9 апреля
Место проведения – Шанхай (Китай)
Количество кругов – 56
Длина круга – 5,451 м
Длина гонки – 305,066 м
Повороты: 16 – 9 правых, 7 левых
Направление движения: по часовой стрелке

Больше всего побед в Гран-при:
Гонщик – Льюис Хэмилтон –  - 4 (2008, 2011, 2014, 2015)
Команда -  Ferrari – 4
              Mercedes - 4

Рекорд трассы: 2004 г. Михаэль Шумахер (Ferrari) – 1:32.238

Последняя гонка – 2016 год:
Победитель – Нико Росберг (Mercedes AMG F1) —1:38:53.891
2-е место - Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +37.776
3-е место - Даниил Квят (Red Bull Racing) +45.936
Поул-позиция - Нико Росберг (Mercedes AMG F1
Быстрый круг – Нико Хюлкенберг (Force India)  - 1:39.824 (48 круг, 196.581 км/ч)
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