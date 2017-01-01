Формула-1. Гран-при Китая: превью

Формула-1. Гран При Китая. Международный автодром Шанхая. 7-9 апреля

7-9 апреля на международном автодроме в Шанхае состоится второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Китая.Автодром Шанхая спроектирован Германом Тильке и введен в эксплуатацию в 2004-м году. Тогда же эта гонка и дебютировала. Победу одержал Рубенс Баррикелло, а следом в секунде финишировали Дженсон Баттон и Кими Райкконен.Одному пилоту удалось здесь выиграть четыре раза - Льюис Хэмилтон побеждал в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах, дважды победу праздновал Фернандо Алонсо - в 2005 и 2013 и Нико Росберг – в 2012 и 2016.В прошлом году вместе с Росбергом на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Даниил Квят (Red Bull).В остальных Гран-при победителями становились Михаэль Шумахер (2006), Кими Райкконен (2007), Себастьян Феттель (2009) и Дженсон Баттон (2010).Напомним, перед началом Гран-при Китая в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (25 очков), опережая на 7 очков Льюиса Хэмилтона, на 10 Валттери Боттас, на 13 своего напарника Кими Райкконена.В Кубке конструкторов лидирует Scuderia Ferrari (37), опережая Mercedes AMG (33 очка) и Red Bull Racing (10).Несмотря на то, что Себастьян Феттель выиграл первый этап сезона, его шансы на победу оцениваются несколько ниже, чем у Льюиса Хэмилтона – 2,37 против 2,50. Шансы на успех Валттери Ботаса – 7,00, Кими Райкконена – 9,00.На предстоящий уик-энд синоптики обещает прохладную погоду, возможны дожди. В пятницу - +23С, вероятность осадков 80%. В субботу – до+21С, верояность осадков 40%. В воскресенье - +25С, возможен дождь.05:00 – 06:30 - Первая сессия свободных заездов09:00 – 10:30 - Вторая сессия свободных заездов07:00 – 08:00 - Третья сессия свободных заездов10:00 – Квалификация09:00 – Гонка– Шанхай (Китай)– 56– 5,451 м– 305,066 м16 – 9 правых, 7 левыхпо часовой стрелке– Льюис Хэмилтон – - 4 (2008, 2011, 2014, 2015)- Ferrari – 4Mercedes - 42004 г. Михаэль Шумахер (Ferrari) – 1:32.238– Нико Росберг (Mercedes AMG F1) —1:38:53.891- Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +37.776- Даниил Квят (Red Bull Racing) +45.936- Нико Росберг (Mercedes AMG F1– Нико Хюлкенберг (Force India) - 1:39.824 (48 круг, 196.581 км/ч)