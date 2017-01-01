Тото Вольфф: Гран-при Австралии стал для нас уроком

В Мельбурне, впервые с прошлогоднего Гран-при Малайзии, победа досталась не гонщику Mercedes. Руководитель спортивного подразделения Mercedes Тото Вольфф заявил, что команда сделала выводы и в Шанхае будет в лучшей форме...«В Австралии мы провели первый гоночный уик-энд сезона с новым техническим регламентом, с совершенно другими машиной и резиной, с новым гонщиком. Мы собрали много информации, которая поможет нам принимать лучшие решения и пригодится в будущем.Команда постепенно развивается, мы стремимся прогрессировать ежедневно. В тот конкретный день в Мельбурне, команда Ferrari оказалась сильнее, теперь мы должны выяснить, как добиться прогресса, чтобы их опередить.Последние три года были неординарными в Формуле-1, сейчас нужно с осторожностью говорить об ожиданиях. Если рассчитывать на победы, благодаря прошлым успехам на трассе, вы очень быстро поймёте, что допустили ошибку. Надо проанализировать ситуацию, выяснить свои слабые стороны, а затем отреагировать.В первой гонке сезона с новым техническим регламентом оба наших пилота поднялись на подиум – это хороший результат. Но это не значит, что мы будем им довольствоваться – есть много областей, в которых можно добиться прогресса. За прошедшую неделю мы сосредоточились именно на этом, стремясь добиться максимальной эффективности.Я доволен тем, как оба наших гонщика подготовились к этому сезону. Льюис в лучшей за последние четыре года форме – как на трассе, так и вне её. Он стал ключевой фигурой в команде, и в Мельбурне это доказал. Валттери отлично освоился и прекрасно выступил, справившись с прессингом – судя по всему, он начал с того, на чём остановился Нико.Кроме того, я впечатлён участниками нашей молодежной программы. Я горжусь тем, что Эстебан не только боролся с серьёзными пилотами, уровня Алонсо и Хюлкенберга, но и вышел победителем из этих поединков, заработав в Мельбурне первое очко.Гран-при Австралии стал для нас уроком, мы отправляемся в Китай, зная, что готовы к новому этапу и с нетерпением ждем очередного поединка».