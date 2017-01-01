Уэббер: У Феттеля больше нет проблем с мотивацией

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер заявил, что в этом сезоне Себастьян Феттель имеет все шансы побороться за титул, однако многое будет зависеть от того, не отстанут ли в Ferrari от Mercedes в темпе модернизации машины.«Я не считаю, что Себастьяну повезло в Австралии. В Бахрейне Ferrari выступит еще лучше, поскольку температура будет еще выше, и на задние шины там выше нагрузка. Однако в Ferrari не должны расслабляться – им предстоит напряженно работать на протяжении всего сезона, поскольку очень сложно не отстать от Mercedes в скорости модернизации машины.В этом году Себастьян может выиграть титул. В прошлом году ему не хватало мотивации, поскольку машина не позволяла бороться за победу, поэтому успех в Австралии важен для него. Новые машины подходят Феттелю, поскольку теперь результат в большей степени зависит от мастерства гонщика. Умение пилотировать на пределе – одна из фирменных черт Себастьяна».