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Уэббер: У Феттеля больше нет проблем с мотивацией

Уэббер: У Феттеля больше нет проблем с мотивацией. Фото Zimbio.com

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер заявил, что в этом сезоне Себастьян Феттель имеет все шансы побороться за титул, однако многое будет зависеть от того, не отстанут ли в Ferrari от Mercedes в темпе модернизации машины.

Марк Уэббер: «Я не считаю, что Себастьяну повезло в Австралии. В Бахрейне Ferrari выступит еще лучше, поскольку температура будет еще выше, и на задние шины там выше нагрузка. Однако в Ferrari не должны расслабляться – им предстоит напряженно работать на протяжении всего сезона, поскольку очень сложно не отстать от Mercedes в скорости модернизации машины.

В этом году Себастьян может выиграть титул. В прошлом году ему не хватало мотивации, поскольку машина не позволяла бороться за победу, поэтому успех в Австралии важен для него. Новые машины подходят Феттелю, поскольку теперь результат в большей степени зависит от мастерства гонщика. Умение пилотировать на пределе – одна из фирменных черт Себастьяна».
По материалам: f1news
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