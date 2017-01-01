Наследный принц Бахрейна пригласил Экклстоуна

Берни Экклстоун не раз помогал властям Бахрейна, не обращая внимание на критику европейских политиков и призывы отменить Гран-при в стране, где жестко подавляются протесты. Сейчас, в сложный момент для Берни Экклстоуна, когда его отстранили от власти в Формуле-1, в Бахрейне готовы его поддержать. Берни Экклстоун не раз помогал властям Бахрейна, не обращая внимание на критику европейских политиков и призывы отменить Гран-при в стране, где жестко подавляются протесты. Сейчас, в сложный момент для Берни Экклстоуна, когда его отстранили от власти в Формуле-1, в Бахрейне готовы его поддержать.





Наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа был участником вечеринки, прошедшей в Лондоне 9 марта, где чествовали сорокалетие работы Экклстоуна в Формуле-1.По информации Auto Motor und Sport, он пригласил Берни на Гран-при Бахрейна в качестве своего официального гостя, так что Экклстоун, скорее, всего, впервые приедет на гонку Формулы-1 в этом году в середине апреля – на третий этап сезона.