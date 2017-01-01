В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне

В Мельбурне после старта Льюис Хэмилтон лидировал в гонке, но довольно рано отправился на первый пит-стоп, а затем застрял за Максом Ферстаппеном. За счет этого Себастьян Феттель смог нарастить преимущество, которого гонщику Ferrari хватило, чтобы после своей остановки вернуться на трассу впереди Льюиса. Главный стратег Mercedes Джеймс Ваулс рассказал, какую непростую дилемму решали в команде...
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