В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне

В Мельбурне после старта Льюис Хэмилтон лидировал в гонке, но довольно рано отправился на первый пит-стоп, а затем застрял за Максом Ферстаппеном. За счет этого Себастьян Феттель смог нарастить преимущество, которого гонщику Ferrari хватило, чтобы после своей остановки вернуться на трассу впереди Льюиса. Главный стратег Mercedes Джеймс Ваулс рассказал, какую непростую дилемму решали в команде...Ваулс отметил, что в команде считали, что в Red Bull Racing раньше проведут пит-стоп Макса Ферстаппена, чтобы тот смог опередить Кими Райкконена: «Мы знали, что если сменим шины сейчас, то окажемся позади Кими и Ферстаппена. Но если бы у нас начались проблемы с износом, соперники бы это увидели. Вряд ли они обогнали бы нас, но если бы мы остановились, то у Ферстаппена появился бы шанс опередить Кими в борьбе за четвертое место.Почему? Ferrari должна была оставить Кими на трассе. Это означало, что если Ферстаппен поедет в боксы, и позади него примерно на 20-м круге образуется небольшой интервал, это позволит нам оказаться на свободной трассе, атаковать, подъехать вплотную к Кими, тогда могут сложиться обстоятельства, необходимые нам для победы в гонке. Было очень сложно принять решение, и я его принял.Я считал, что Ферстаппен должен свернуть в боксы, но он этого не сделал. Вы видели, что потом произошло: нас и Феттеля разделили 0,6 секунды после его пит-стопа. Если бы Ферстаппен остановился на круг раньше, мы бы выиграли гонку.После старта мы ехали довольно медленно, но это естественно для Мельбурна. Затем мы начали атаковать, но Феттель смог ответить. Льюис вновь начал атаковать – Феттель ответил. Затем на восьмом круге мы сказали Льюису, что он должен показать все, на что способен, чтобы создать отрыв, но Феттель и на этот раз смог ответить. Всё это привело к тому, что у нас началась небольшая деградация резины, и Феттель вернулся в окно пит-стопа – этот момент и был критическим в гонке».При этом Джеймс Ваулс высоко оценил работу Валттери Боттаса в дебютной гонке за рулем Mercedes: «Блестящее выступление. В первой гонке в составе команды он произвел очень сильное впечатление. В квалификации он несколько десятых уступил Льюису, но солидно выступил в гонке».